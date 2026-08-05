All-Link首登新交所，开盘价0.53新元与IPO价格持平

这是新交所今年迎来的第九家上市公司，也是第七家在主板上市的公司。

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在此次上市之前，All-Link的首次公开募股已于周一截止，其210万股的公开发售部分获得了约4.85倍的超额认购。 图片来源：ALL-LINK AIR & SEA

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