All-Link首登新交所，开盘价0.53新元与IPO价格持平
这是新交所今年迎来的第九家上市公司，也是第七家在主板上市的公司。
- 在此次上市之前，All-Link的首次公开募股已于周一截止，其210万股的公开发售部分获得了约4.85倍的超额认购。 图片来源：ALL-LINK AIR & SEA
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【新加坡】物流解决方案供应商All-Link Air & Sea于周三（8月5日）开盘报0.53新元，与其首次公开募股（IPO）价格持平。
这是新加坡交易所（SGX）今年迎来的第九家上市公司，也是第七家在主板上市的公司。7月份， Ambiq Micro 、 EGP Energy 和 Foundation Healthcare 在主板上市。
在此次上市之前，其首次公开募股已于周一截止，其210万股的公开发售部分获得了约4.85倍的超额认购。该集团总计发行了3790万股，其中包括210万股公开发售股和3580万股配售股。
截至发售结束，该公司共收到409份有效申请，认购210万股公开发售股。
这些申请者总计申购了1020万股公开发售股，申请金额约达540万新元。
与此同时，约4430万股配售股获得认购意向，使得配售部分获得约1.24倍的超额认购。
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根据公开发售股收到的有效申请以及配售股获得的总认购意向计算，本次发行总计获得约1.44倍的超额认购。
此次首次公开募股筹集了约2010万新元的总收益。
All-Link表示，计划将大部分净收益主要用于服务新客户以及增加现有客户的业务量。公司还计划投资于技术和数字能力，以提高运营效率和可扩展性。
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