银联称：2025年境外旅客在华二维码支付笔数翻倍

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银联表示，2025年旅客在中国的二维码支付笔数增长一倍，因有更多旅客使用本国应用付款。

跨境互联支付网关 (CPG) 将境外电子钱包接入中国的二维码支付生态系统，让旅客能用他们在本国使用的银行和手机钱包应用在中国付款。 图片来源：GETTY IMAGES

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在中国度假扫码支付时，银联（UnionPay）可能不是您首先想到的名字。

然而，据银联国际（UnionPay International）新加坡区域经理 Carine Low 透露，2025年，与银联联网的境外电子钱包所进行的二维码交易笔数同比增长了一倍。银联国际是全球最大支付网络之一——中国银联的全资子公司。

Low 补充说，同期支付总额上涨了75%。银联未透露具体数额。

扫描二维码（一种储存支付信息等细节的方形条码）是中国最普遍的支付方式。

这一增长的背景是，成立于2002年旨在整合中国银行卡系统的银联，正不断扩展其作用，以简化跨境和跨平台支付。

Low 表示，其中一个关键环节是共同建设了跨境互联支付网关（Cross-Border Interconnection Payment Gateway, CPG）。该网关将境外电子钱包接入中国的二维码支付生态系统，其中包括蚂蚁集团的支付宝和腾讯的微信支付，并已获得监管机构中国人民银行的批准。

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支付宝和微信支付（在中国境外称为 WeChat Pay）是中国最大的移动支付服务。

Low 表示，于2025年推出的 CPG 网关，允许境外旅客使用他们在国内已有的银行和手机钱包应用在中国进行支付。

Low 说：“对旅客而言，这意味着体验将更加无缝，无需再下载本地的支付应用。”

Low 表示，全球有超过5300万商户接受银联二维码。

持有星展银行（DBS）的 PayLah! 应用或华侨银行（OCBC）应用的新加坡旅客，可以在中国的商店扫描银联二维码。

Low 补充说，他们无需在支付前将新加坡元兑换成人民币，因为这些应用会实时进行货币转换。

连接支付通道

这项跨境业务的推进建立在银联成熟的银行卡业务基础之上。根据2026年《尼尔森报告》（Nilson Report），银联是全球最大的银行卡网络之一，去年信用卡和借记卡发行量超过100亿张。

Low 表示，银联国际还宣布了与微信支付的合伙业务。35个与银联关联的境外电子钱包用户现在可以扫描微信二维码在中国付款。

Low 称，2025年12月，银联还与中国文旅部开展合伙业务，为境外旅客推出了“你好中国”（Nihao China）应用。旅客可以使用该应用扫描银联、支付宝和微信支付的二维码。

该应用的界面为英文，功能包括翻译、公共交通出行、旅游预订和旅客优惠。

Low 表示，展望未来，银联将继续专注于促进不同支付网络更好地协同运作，并简化跨境支付。

“我们的最终目标是，让消费者和企业在进行跨境支付时，能享受到与在国内支付时同样的便捷与信心。”

本文是通过与新加坡金融管理局及全球金融与科技网络 (Global Finance & Technology Network) 的合伙业务而制作。

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