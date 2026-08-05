凯德中国信托上半年每单位派发下滑1.6%至0.0245新元

上半年营收下降4.4%至1.523亿新元

（新加坡）凯德中国信托（CapitaLand China Trust, 简称CLCT）的管理方于周三（8月5日）公布，其截至2026年6月30日的上半年每单位派发（DPU）下降1.6%至0.0245新元，去年同期为0.0249新元。

该信托上半年的营收为1.523亿新元，较去年同期的1.592亿新元下降了4.4%。

营收下降的主要原因是，凯德MALL·裕华庭于2025年10月脱售後不再产生贡献，以及凯德MALL·新南、凯德MALL·大峡谷和凯德MALL·埃德蒙顿的入住率和租金水平均有所下降。

管理方还指出，旗下商业园和物流园的业绩下滑也是导致营收下降的原因之一。

按新元计算，上半年净房地产收入同比下降2.5%，从1.065亿新元降至1.039亿新元。

可派发收入同比下降0.6%，从4340万新元降至4320万新元。

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此次派息将于9月9日进行。

管理方首席执行官Gerry Chan表示：“基于我们对资产组合的优化工作，我们将继续在一二线城市寻求零售物业的收购机会，同时探索资产提升计划以创造价值。”

他补充道：“我们仍将专注于打造一个高质量的商业园和物流园资产组合，以提供稳定收入，同时根据中国的经济发展重点，吸引来自增长型行业的租户。”

截至6月30日，零售资产组合的入住率从一年前的96.9%上升至97.3%，客流量和租户销售额则分别增长了3.2%和2.6%。

物流园资产组合的入住率从去年同期的96.6%上升至99%，而商业园的入住率为85.1%。

凯德中国信托单位周二收盘持平，报0.655新元。