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凯德中国信托上半年每单位派发下滑1.6%至0.0245新元

上半年营收下降4.4%至1.523亿新元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Aug 5, 2026 · 08:22 AM
    • 按新元计算，凯德中国信托上半年净房地产收入同比下降2.5%，从1.065亿新元降至1.039亿新元。
    • 按新元计算，凯德中国信托上半年净房地产收入同比下降2.5%，从1.065亿新元降至1.039亿新元。 图片来源：凯德中国信托

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    （新加坡）凯德中国信托（CapitaLand China Trust, 简称CLCT）的管理方于周三（8月5日）公布，其截至2026年6月30日的上半年每单位派发（DPU）下降1.6%至0.0245新元，去年同期为0.0249新元。

    该信托上半年的营收为1.523亿新元，较去年同期的1.592亿新元下降了4.4%。

    营收下降的主要原因是，凯德MALL·裕华庭于2025年10月脱售後不再产生贡献，以及凯德MALL·新南、凯德MALL·大峡谷和凯德MALL·埃德蒙顿的入住率和租金水平均有所下降。

    管理方还指出，旗下商业园和物流园的业绩下滑也是导致营收下降的原因之一。

    按新元计算，上半年净房地产收入同比下降2.5%，从1.065亿新元降至1.039亿新元。

    可派发收入同比下降0.6%，从4340万新元降至4320万新元。

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    此次派息将于9月9日进行。

    管理方首席执行官Gerry Chan表示：“基于我们对资产组合的优化工作，我们将继续在一二线城市寻求零售物业的收购机会，同时探索资产提升计划以创造价值。”

    他补充道：“我们仍将专注于打造一个高质量的商业园和物流园资产组合，以提供稳定收入，同时根据中国的经济发展重点，吸引来自增长型行业的租户。”

    截至6月30日，零售资产组合的入住率从一年前的96.9%上升至97.3%，客流量和租户销售额则分别增长了3.2%和2.6%。

    物流园资产组合的入住率从去年同期的96.6%上升至99%，而商业园的入住率为85.1%。

    凯德中国信托单位周二收盘持平，报0.655新元。

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