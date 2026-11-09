化妆品与制药商Pierre Fabre的“亚洲优先”战略：寻求将区域营收翻倍

该公司计划每年投资约6000万欧元，并考虑在马来西亚进行扩张

Laboratoires Pierre Fabre首席执行官 Eric Ducournau 表示，公司正专注于发展其制药业务的研发产品组合，同时扩大其在亚洲的业务版图。 照片来源：LABORATOIRES PIERRE FABRE

【新加坡】拥有知名皮肤学护肤品牌雅漾 (Eau Thermale Avene) 和康如 (Klorane) 的 Laboratoires Pierre Fabre 正将亚太地区视为其下一个增长前沿，目标是到2032年将在该地区的营收翻一番。

这家私营制药和化妆品制造商的首席执行官 Eric Ducournau 表示，他认为在该公司到2032年全球营收超过50亿欧元（56亿美元）的计划中，亚太地区将扮演更重要的角色。

“如今，中国和亚太地区对我们而言比美国更重要，”他指出。“我们是亚洲优先。”

这使得该公司与欧洲大多数主要制药企业有所不同，后者通常将其大部分国际业务重心放在美国市场。

为了在几年内实现近60%的营收增长，Ducournau 在接受《商业时报》独家专访时表示，公司正专注于发展其制药部门的研发产品组合，同时扩大其国际业务版图。

2025年，Pierre Fabre 的总收入达到32亿欧元，其中1.7亿欧元来自其在亚太地区（不包括中国）的业务，而其在中国的皮肤学护肤品业务营收约为1.8亿欧元。

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Ducournau 表示，公司的目标是到2032年将在中国以外的区域营收增长至超过3亿欧元，同时将中国的营收大致翻一番。

为此，公司计划在这些市场投资相当于营收20%的金额——即每年在这两个市场共计至少投资6000万欧元。

他预计集团总营收将以每年约8%的速度增长，同时预测亚洲市场的增长将达到两位数。

Pierre Fabre 的两大主要业务是皮肤学护肤品（结合了临床皮肤病学与传统化妆品）和制药。

目前，约55%的总营收来自皮肤学护肤品，包括雅漾 (Eau Thermale Avene)、护蕾 (Ducray) 和艾芙美 (A-Derma) 等品牌。

剩余的45%来自其制药业务。其药物管线主要通过外部合伙业务和授权许可建立，以及与在寻求更大合作伙伴之前发现药物候选人的生物技术公司合作。

到2032年，该公司的目标是实现两条业务线大致相等的营收贡献，而 Ducournau 认为，亚洲市场将是实现这一目标的关键。

“亚洲优先”

他指出，提振其在亚洲的制药业务将是实现这一目标的重要驱动力。目前，Pierre Fabre 在亚太和中国的制药部门约占净销售额的35%。

“最大的机遇在亚洲，因为这里的市场规模巨大，”Ducournau 说。“与该地区的规模相比，我们仍然很小。”

Pierre Fabre 在该地区八个市场开展业务，即中国大陆、日本、越南、韩国、澳大利亚、台湾、香港和新加坡。

但由于该地区人口众多且具有遗传多样性，向该地区扩张并不意味着简单地将其欧洲市场的策略移植到亚洲。

他指出，在该地区发展研发是“亚洲优先”战略的关键部分，因为这意味着与各个市场的本地患者和医生合作。“（我们）也必须在亚洲进行临床试验。”

作为一家与众多更大型全球企业竞争的中型制药公司，Pierre Fabre 也选择不将其研究支出分散到太多疾病领域。

他指出，制药领域通过研发仍充满机遇，与皮肤学护肤品相比，通过创新可实现的增长要大得多。

公司优先关注更小范围的患者群体，以便设计出更有效的药物，专注于皮肤病学、罕见病，尤其是肿瘤学领域——在该领域，其制药营收占比从2018年的19%增加到2025年的41%。

“我们确实希望瞄准非常精确的患者（群体），”他指出，并列举了黑色素瘤、结直肠癌和肺癌等疾病。

Ducournau 表示，公司也 正在考虑扩大在马来西亚业务的机会。他指出，鉴于马来西亚和越南的经济快速发展，这两个市场扩张的时机已相当成熟。

到2032年，公司希望将该地区的总销售收入翻一番。因此，Pierre Fabre 计划每年在该地区投资约6000万欧元，用于人员配置、市场营销、临床试验和研发。

更高的销售目标也意味着需要为两大业务部门在该地区部署更多的制造业产业群。Ducournau 表示，冠病疫情期间的供应链中断也凸显了让生产地更靠近产品销售地的必要性。

自2014年以来，新加坡一直是 Pierre Fabre 的亚太区总部所在地，并将继续作为其扩张的重要基地；他说，新加坡通常是公司在亚洲首个推出新制药和皮肤学护肤品的市场。

Pierre Fabre 新加坡总经理 Jairo Pardey 表示，目前，公司在亚太地区的350名员工中，约有60人在新加坡工作。

对 Ducournau 而言，变得更国际化不仅仅意味着在海外创造更大份额的营收。

相反，他表示，公司需要适应该地区的本地市场条件——服务本地客户和患者，与药剂师和医生合作，并与政府和监管机构协作。

“我们在新加坡时，就希望成为新加坡公司，”他说。“我们在中国时，就希望成为中国公司。”