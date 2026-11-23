该行表示，新基金将增长、收益和另类投资结合在单一的主动管理型解决方案中

【新加坡】零售投资者现在可以通过星展银行（DBS）新推出的首席投资官办公室（CIO）杠铃策略基金，参与该行的旗舰基金策略。

该行正通过这只基金，向更广泛的投资者群体开放其先前仅对财富管理客户开放的投资策略。该基金在为期两周的首次发售期内已筹集超过2亿新元。

首次发售后，该基金将继续通过星展银行的digibank应用程序开放申购。零售投资者的首次投资额为1000新元，并可选择每月100新元起的定期储蓄计划。

星展银行个人银行集团新加坡投资产品主管Chua Yi Wen表示：“随着市场波动成为新常态，我们希望帮助客户在财富增长的过程中，能更有信心地持续投资。”

星展银行表示，该多资产基金将增长、收益和另类投资结合在单一的主动管理型解决方案中，旨在通过跨越市场周期的主动管理，帮助客户实现长期财富增长。

该基金遵循星展银行首席投资官办公室的杠铃策略。从2019年成立至2026年10月底，该策略实现了72.8%的累计净回报率（年化回报率为7.9%），跑赢了由同等权重的全球股票和全球债券组成的参考基准指数45%的回报率（年化回报率为5.4%）。

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该基金通过对多种资产类别的多元化投资来寻求长期资本增长，结合了三个互补的回报驱动因素：长期增长型股票、多元化的全球固定收益以及黄金和对冲基金等另类投资。

这种“杠铃式”投资组合结构使投资者能够参与人工智能、半导体、云计算和能源转型等长期主题，同时通过创收资产和多元化资产来保持投资组合的韧性。

星展银行首席投资官Hou Wey Fook表示，该策略让投资者在“获得收益和多元化投资以抵御市场回调的同时，也能把握长期变革带来的机遇”。

他补充道：“即便市场焦点都集中在未来几个月，该策略的现实意义在于帮助投资者坚持投资于那些可能需要数年才能实现的长期结构性机遇。”

星展银行表示，该基金由其全权委托投资组合管理团队负责管理，并根据首席投资官办公室的内部观点和不断变化的市场状况进行主动配置和再平衡，“使客户无需亲自监控、选择和调整每一项底层投资”。

这只新基金是星展银行多年来致力于降低投资门槛、扩大财富管理解决方案和专业知识覆盖面的最新举措。