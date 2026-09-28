Geo Energy预计第三季度净利润将大幅增长，股价上涨9.7%
公司预计其印尼子公司Marga Bara Jaya将带来更高的销量、售价以及物流成本的节约
- Geo Energy与Resource Invest就后者以15亿美元收购MBJ股份的商议已取得“良好进展”。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】综合煤矿集团 Geo Energy Resources 预计，得益于销量增加、售价上涨以及子公司Marga Bara Jaya (MBJ) 带来的“显著”物流成本节约，其第三季度净利润将实现“大幅增长”。
该公司于周一（9月28日）发布盈利预告的背景是，煤炭在东南亚地区持续受到欢迎。2024年，该地区47%的发电量将依赖煤炭，高于2015年的37%。
截至下午3点27分，Geo Energy的股价一度上涨高达9.7%，攀升0.055新元至0.62新元。
该集团周一还表示，其与瑞士私营大宗商品投资公司Resource Invest就后者以15亿美元收购MBJ“可观”股份的商议已取得“良好进展”。双方已于5月份签署了一份投资意向书。
MBJ是Geo Energy旗下的一家印尼基础设施和物流公司，在南苏门答腊开发并运营一体化煤炭运输网络。Geo Energy与ResInvest在5月设定的目标是，于2026年第三季度进行首笔投资，并于2027年第一季度完成余下部分的投资。
此项交易还取决于Geo Energy与ResInvest Commodities (RIC) 之间是否能成立一家新的营销合资企业。RIC是ResInvest的子公司，并且已经是Geo Energy旗下Triaryani煤矿的煤炭承销商。
净利润飙升
Geo Energy预计其第三季度煤炭销量将达到约330万吨。公司此前两个季度的总销量为360万吨。
煤炭价格上涨至每吨76美元，比上半年每吨58.13美元的平均价格高出近20美元，加上运营成本的降低，预计这些因素都将推高净利润。
这是由于使用了MBJ的公路和码头基础设施，使得通过该印尼子公司运输的煤炭吨位，其运营现金成本每吨显著降低了约11美元。
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随着Triaryani煤矿通过MBJ基础设施扩大运量，预计第四季度的煤炭产量和销量将进一步增加。该基础设施将于10月完工并开始使用双挂车运输。Geo Energy表示，这应会带来“相应增加的成本节约”。
假设煤炭价格保持在每吨77美元左右，且Triaryani煤矿的产量继续按计划提升，预计全年利润也将“大幅”增长。
Geo Energy补充道，公司计划将集团净利润的至少30%作为股息进行分配。
公司还更新了其股票回购计划的进展。该计划于7月启动，是其长期资本管理的一部分。Geo Energy迄今已回购580万股股票，并计划继续进行回购，尤其是在其股价“持续被低估”的情况下。
Philips Securities于8月31日设定Geo Energy的目标价为0.75新元，并给予“买入”评级。
与此同时，KGI Securities于9月2日设定了1.15新元的目标价，低于此前的1.27新元，并给予“跑赢大市”评级。
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