消费股今年表现平淡，但一些公司的处境优于其他公司

拥有Guardian品牌的牛奶国际 (DFI)，在第三季度实现了强劲增长，其持续经营业务的附属公司基本溢利有所上升。 照片来源：商业时报资料照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 市场观察人士表示，随着最新财报季尘埃落定，新加坡交易所消费股的前景将取决于各公司在未来几个季度如何应对高昂的运营成本和谨慎的消费支出。

在过去一个月里，包括昇菘集团 (Sheng Siong)、牛奶国际 (DFI)、食益轩控股 (Food Empire) 和 Delfi 在内的主要消费股陆续发布了第三季度财报。

该行业的整体表现好坏参半。

食益轩的营收攀升了5.8%。牛奶国际也实现了强劲增长，其持续经营业务的附属公司基本溢利在同期增长了17%。

然而，并非所有公司都表现出色；例如，Delfi的净销售额下降了5.5%，主要受区域货币走弱和中东地区政治不确定性的影响。

尽管昇菘集团的第三季度净利润同比增长了1.9%，但这令投资者感到失望，并引发了一系列分析师的评级下调和目标价削减。

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专家表示，总体而言，消费行业今年的表现平淡。

辉立证券研究部主管 Paul Chew 表示，高油价和货币疲软正在加剧通货膨胀。这导致消费者支出萎缩，尤其是在新兴市场。

高价必需品失色

在该行业中，投资者的偏好正在从估值偏高的防御性必需品股，转向定价合理、盈利前景清晰且利润率具有韧性的公司。

分析师观察到，投资者对 昇菘集团 等消费必需品股的偏好发生了这种转变。

尽管第三季度利润有所增长，但这家超市运营商警告称，日益激烈的杂货零售市场竞争、动荡的能源价格以及明年新柔捷运系统 (Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link) 的启用，都可能给其盈利前景蒙上阴影。

包括 Chew 在内的一些人认为，昇菘集团强大的市场份额和稳健的消费支出可能会支撑其业绩表现。

然而，另一些人则认为，其面临的国内风险可能导致估值压力。

星展集团研究部研究分析师 Chee Zheng Feng 观察到，在盈利增长放缓和明年公用事业成本大幅增加的背景下，昇菘集团接近30倍市盈率的估值溢价“已变得更难维持”。

估值吸引力致胜

随着资本从高价必需品股轮动而出，估值具有吸引力的公司正成为市场焦点。

星展银行的 Chee 表示，拥有 Guardian 和 7-Eleven 等品牌的 牛奶国际 是“处境较好”的公司之一。

他指出，其关键的香港市场正受益于消费环境的改善和中国游客的回归。

他补充道，该集团还可以通过更严格的成本控制、提高运营效率和优化产品组合来“显著提升”其盈利能力。

同样，以其咖啡混合饮料而闻名的制造商和分销商 食益轩 也因其正在扩大制造产能而备受关注。

大华继显中小盘股研究主管 John Cheong 强调，尽管食益轩有望连续第六年实现创纪录的营收，但其交易价格仍较同行平均水平有46%的折让。

该分析师表示：“管理层正越来越将盈利能力置于激进的营收增长之上。”

他补充说，公司成熟的品牌、多元化的地理布局以及哈萨克斯坦的新工厂将有助于缓解物流压力并捍卫利润率。

脆弱的非必需消费品

分析师认为，销售非必需消费品的公司尤其脆弱，特别是那些受消费市场疲软和包括大宗商品在内的投入成本上涨影响的公司。

辉立证券的 Chew 表示：“食用油、面粉和大米等更为大宗商品化的消费品类别面临更大的利润压缩风险。”

他补充说：“在当前的高通胀环境下，提价的能力较弱。”

分析师特别指出，巧克力制造商 Delfi 存在风险。

Chee 说：“巧克力仍然是相对非必需的消费品，而其在印尼市场的高度敞口使其对消费支出疲软更为敏感。”

他指出，定价能力有限的类似企业可能难以在不影响销量的情况下转嫁更高的大宗商品和能源成本。

作为应对此类波动性的基本防御措施，兴业银行新加坡高级研究分析师 Alfie Yeo 指出，中游消费品公司——即将原材料加工成包装商品的制造商——通常已经锁定了未来6到12个月的投入成本，这可以为近期的利润率提供确定性。

他说：“除此之外，这将取决于他们的对冲策略。”

展望未来，他指出，像 Delfi 和食益轩这样的包装食品公司可以主动减少产品份量以保护其利润率。

Yeo 表示，零售商最终可能会通过减少折扣或提高货架价格的方式，将更高的成本转嫁给消费者。