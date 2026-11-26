目前该基金的细节尚不明确，但它很可能会利用其在该区域中小盘股领域的专业知识。

汇丰资产管理东南亚兼新加坡首席执行官Lim Pang Qi表示，该部门在过去三年中迅速成长，已从一个附属分销中心发展成为一个亚细安制造业产业群中心。 照片：汇丰银行

【新加坡】汇丰银行（HSBC）将为其在新加坡股票市场发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）下的新基金采取区域性策略，旨在与该计划下的其他基金经理形成差异化。

汇丰资产管理东南亚兼新加坡首席执行官Lim Pang Qi拒绝透露关于这只新基金的更多细节，但他表示，该资产管理公司很可能会利用其在亚细安中小盘股领域已扩展的专业知识，同时实现该计划“将新加坡推向世界”的目标。

他在接受《商业时报》（The Business Times）采访时说：“如果每个人都完全遵循那个目标，那么我们最终将会有数十个目标相同的基金经理。”

“如果这些最终都成为商业基金，那么拥有20只相同的基金还有意义吗？”

在过去三年中，汇丰银行在新加坡的资产管理部门迅速扩张，已从一个附属分销中心发展成为一个亚细安制造业产业群中心。

该管理部门的扩张，与银行集团将亚细安视为战略贸易走廊的观点相一致，而这也恰逢Lim于2023年11月开始担任该业务部门主管的时期。

他将汇丰资产管理在10月份赢得的EQDP委托视为一个“很好的里程碑，总结了我们过去三到五年的成长”。

从分销中心到区域制造业产业群中心

Lim表示，该资产管理公司在新加坡的扩张是一项“显著的战略举措”，与银行在亚细安的战略动机保持同步。

他的团队人数已从约20人增加到80多人，能力范围涵盖了从传统的股票和固定收益基金经理到研究分析师和另类投资资源。

与此同时，公司也在该区域进行扩张，其在马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚的业务均由新加坡管理。

该资产管理公司目前管理着汇丰私人银行业务的全权委托投资组合，并扩大了其覆盖的资产范围，尤其是在另类投资方面。

Lim表示，对整个银行集团而言，该资产管理公司是“增值的一个特定方面”，因为它将其客户与银行的企业职能相连接，并为其核心财富业务打造定制化解决方案。

Lim计划继续加强与汇丰主要银行业务的合作，同时通过其差异化策略扩大客户群，特别是公共部门客户和主权财富基金。

Lim说，随着客户越来越寻求定制化解决方案，该资产管理公司将专注于理解客户观点并把握市场脉搏。

他表示，一个关键领域是另类资产，因为传统市场在该地区已变得司空见惯。

他补充说，另类资产有助于增强客户粘性，因为它们往往能吸引希望进行长期投资的客户。

他说：“如今，你无法仅靠销售一只亚洲股票基金就脱颖而出。人们会寻找各种他们认为能为其投资组合增添色彩和多样性的不同产品。”

Lim注意到该领域的竞争，他表示，这个领域本质上更具专业性，在提出解决方案时能提供更多的变化和可能性。

他说：“我们绝对能找到可以运作的最佳切入点。”

“在一只亚洲股票基金中，每个人都倾向于持有相同的股票，但在房地产领域，你不可能拥有同一处房产。因此，在某种程度上，差异化是通过标的资产本身自然而然地产生的。”

Lim指出，由于亚细安市场的碎片化，在该地区实现增长是一项挑战。因此，基金经理需要专注于创新，在产品交付上保持灵活性，并对亚细安市场有充分的了解。

他说：“如果你想在每一个这样的市场中实现快速增长，你就需要去适应，并在一定程度上为这些市场进行创新。”