营收增长8.3%主要受马来西亚、欧洲和印度业务推动，而新加坡营收出现下滑。

该医院运营商的每股收益从去年同期的0.0697令吉增至0.0768令吉。 图片来源：路透社

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[新加坡] IHH 医疗保健 于周五（11月27日）公布，其截至9月30日的第三季度净利润为6.79亿令吉（1.648亿美元），较去年同期的6.16亿令吉增长10.2%。

营收同比增长8.3%至71.2亿令吉，去年同期为65.7亿令吉。

这家在马来西亚和新加坡两地上市的医院运营商在一份监管文件中表示，营收增长得益于住院病人和日间护理病人数量的增加，而复杂病例组合的增加也对营收增长做出了贡献。

每股收益从去年同期的0.0697令吉增至0.0768令吉。

这家私立医疗保健集团总部位于马来西亚吉隆坡，在新加坡、马来西亚、印度、中国以及欧洲和亚洲其他地区运营医疗保健设施。

IHH 医疗保健表示，其在马来西亚、土耳其和欧洲以及印度的市场均呈现持续增长势头。

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在马来西亚，得益于住院人数、日间护理病例的增加以及医疗旅游业的强劲增长，其业务营收增长10.8%至14亿令吉，息税折旧摊销前利润（Ebitda）增长11.6%至3.94亿令吉。

该国的住院人数增加了约5%，达到71,983人次，而平均每位住院病人的营收增长了约8%，达到13,459令吉。

在土耳其和欧洲，受强劲的本地和外国需求推动，医院业务营收增长19.2%至25亿令吉，而Ebitda则攀升19.3%至5.13亿令吉。

在印度，医院营收增长2.9%至11.2亿令吉，但Ebitda下降1.4%至2.17亿令吉。住院人数增长12%，达到101,605人次。

与此同时，新加坡业务的医院营收下降4.7%至14.2亿令吉，Ebitda也随之下滑1.9%至4.14亿令吉。

该公司指出，新加坡医院的业绩受到了结构性转向公共医疗保健服务以及中东紧张局势抑制医疗旅游等因素的影响。新加坡的住院人数持平，为14,245人次。

该集团指出，其在新加坡的优先事项是加强与付款方的合伙业务，同时吸引来自非传统市场的医疗游客。

IHH 医疗保健在11月宣布，在整合其业务支持服务期间，将裁退新加坡、马来西亚和香港业务部门的约380名员工。

该集团表示，凭借其强大的临床能力，对自身的增长轨迹“充满信心”。

在业绩公布前，IHH 医疗保健的股价于周五收盘时下跌0.4%（0.01新元），至2.44新元。