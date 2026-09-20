Incredible Holdings 称一名独立董事正协助商业事务局与金管局的调查

SINGAPORE COMPANIES

调查与公司事务有关；涉事董事姓名未被透露

Incredible Holdings 接获新加坡交易所证券交易公司通知，由于该公司已无任何创收业务，自5月28日起被视为现金公司。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】凯利板上市公司 Incredible Holdings 在刚过去的周末表示，该公司的一名独立董事正在协助商业事务局 (CAD) 和新加坡金融管理局 (金管局) (MAS) 的调查。

Incredible 在星期六（9月19日）提交给新加坡交易所 (SGX) 的文件中声明：“公司从该独立董事处了解到，调查与公司事务有关。”

该文件由 Incredible 的董事会及其独立非执行主席 Jacob Leung 提交。

该文件没有透露涉及商业事务局和金管局调查的独立董事的身份。

Incredible 在星期六的文件中指出，该独立董事收到一封来自商业事务局和金管局志期9月17日的信函，要求其就一项根据《证券与期货法》（第289章）和《2001年证券与期货法》进行的违法行为调查出席问话。

该独立董事于9月18日出席了由商业事务局和金管局进行的问话，以协助调查。

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Incredible 在周末的文件中表示：“商业事务局和金管局尚未向公司提供有关其调查的任何进一步详情。”

根据公司于8月27日举行、并于9月8日向新交所提交的说明会会议记录，出席会议的独立董事包括 Eunice Veon Koh 以及同样是独立董事的 Leung。

会议记录还提到，非执行非独立董事 Zhou Jia Lin 因故无法出席说明会并致歉。同样无法出席会议的还有7月被任命为执行董事的 Phillip Fei，原因是他当时身在北京。

Incredible 的股票自2022年9月起已暂停交易。该公司于2023年8月15日举行了最后一次年度股东大会 (AGM)，并且未召开截至2024年6月和2025年6月财政年度的会议，这使其违反了上市条例。

因此，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 在一份志期4月28日的合规通知中，指示 Incredible 在四个月内举行一场线下说明会，向股东更新公司的状况和未来计划，并为投资者提供提出疑虑的机会。

新交所监管公司表示，Incredible 还被告知需在一年内召开所有逾期未开的年度股东大会。若不遵守这些指令，可能会导致纪律处分，包括将董事和高管列入观察名单。

今年5月底，Incredible Holdings 接到新加坡交易所证券交易公司的通知，根据《凯利板规则》第1017(1)条，由于公司已无任何创收业务，自5月28日起被视为现金公司。