对新交所上市中小盘股的兴趣回暖，但分析师警示科技股估值过高

大华继显：6月份中小盘股的回购潮反映出董事会认为估值已过度修正

2026年上半年，新交所上市的240只中小盘股日均成交额达6.96亿新元，平均总回报率为13%。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 市场对新加坡中小盘股（SMID）的兴趣正显现复苏迹象。但随着财报季来临，市场重回这一领域，一些分析师建议投资者将目光投向备受追捧的科技板块之外。

新加坡交易所（SGX）周三（7月1日）发布的最新数据显示，2026年上半年，中小盘股板块——通常指市值介于1亿新元至100亿新元之间的上市公司——的成交额增长超过了市场回报率。

这240只中小盘股的日均成交额达到6.96亿新元，平均总回报率为13%。

该交易所运营商指出，“交易活跃度的增幅超过了股价升值的速度”，并补充说，这是“投资者参与度增强和流动性深化”的结果，而“不仅仅是股价上涨所致”。

尽管市场流动性和估值得以改善，但银河-联昌国际（CGS International, 简称CGSI）指出，自2月底中东危机爆发以来，大盘股和中小盘股之间出现了“表现分化”的情况。

CGSI在6月24日的一份策略报告中表示，宏观经济的不确定性使得“高贝塔（beta）系数的大盘股比能提供更高阿尔法（alpha）收益的中小盘股更受青睐”。

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该机构将小公司定义为市值低于20亿美元的公司。报告补充说：“油价回落表明，全球市场在中东危机问题上正倾向于‘最坏时期已过’的说法。然而，在新加坡，大盘股表现优于中小盘股，以及市场对贝塔的偏好超过阿尔法，这表明投资者信心尚未恢复。”

CGSI表示，随着即将公布的半年业绩有望提供更清晰的盈利前景，预计投资者将有机会从其精选的大盘阿尔法股轮动至中小盘阿尔法股。

科技股主导

新交所指出，今年上半年的大部分机构净买入具有选择性，其中科技和工业股占据主导地位。

仅科技板块就录得5.6亿新元的机构净流入。

新交所将此归因于投资者对半导体、工程、航空、基础设施和数字化相关投资敞口的偏好。

银河-联昌国际表示，此轮科技股上涨是由“盈利预期的结构性重置”所驱动，因为对人工智能的需求现在正“直接体现在新交所上市的科技公司上，而不再仅仅是一个广泛的全球半导体行业指标”。

CGSI认为有理由对该板块持更积极的看法，但分析师普遍承认，一些股票的估值已被拉升至历史平均水平以上。

大华继显（UOB Kay Hian, 简称UOBKH）在6月的一场零售投资者网络研讨会上，回应了投资者对“科技股估值过高和首次公开募股（IPO）时机”的强烈担忧，并对这些估值提出警示。该行还表示，更青睐盈利前景更清晰、估值更低的中小盘股。

关注点

在6月29日的一份策略报告中，大华继显分析师注意到6月份出现了一波中小盘股回购潮：当月，有七只中小盘股执行了公开市场回购，总额约560万新元。

对大华继显的分析师而言，这些在远低于今年早些时候价格水平上进行的回购，反映了“董事会认为中小盘股估值已过度修正的行业普遍判断”，以及管理层在他们认为的低价位动用资产负债表的更强信念。

大华继显分析师 John Cheong 告诉《商业时报》：“鉴于中小盘股相对于接近历史高点的海峡时报指数（STI）表现惨淡，中小盘股相对于大盘股的估值偏差正变得越来越大。”

“我的观点是，那些基本面强劲、且愿意持续提升股东价值的中小盘股，长期来看应会有优异表现。”

大华继显以 Food Empire 为例，该公司回购了93万股股票，引领了6月的回购潮。该券商将 Food Empire 视为首选股，因其“强劲的增长势头、创纪录的营收表现以及在亚洲主导的成功扩张”。

其在6月29日推荐的其他首选中小盘股包括 Valuetronics 、 Pan-United 和 UltraGreen.ai 。其分析师还在零售投资者网络研讨会上提到了 Beng Kuang Marine 和 Huationg Global 。

CGSI 的中小盘阿尔法精选股包括 CSE Global 、 Info-Tech Systems 、 Marco Polo Marine 和 Pan-United。

维持热度

新交所市场策略师 Geoff Howie 表示，只要流动性持续改善、研究覆盖面扩大、盈利增长保持支撑、以及市场改革不断吸引新的参与者，市场对中小盘股重新燃起的兴趣“很可能会持续下去”。

他补充说：“如果交易活跃度减弱、盈利令人失望、全球风险偏好恶化或新股上市和企业活动放缓，这股势头可能会减弱。”

更强劲的资金流入、额外的政策举措以及进一步的估值重估可能会延长并加速这一趋势。