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覆盖计划扩大后 新交所上市公司投资者可获取更多研究报告

自2025年7月以来，已有16家公司加入Gems计划，使参与研究公司的总数达到29家

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Fri, Jun 19, 2026 · 02:00 PM
    • 今年以来，在Gems计划下已完成超过100份首次覆盖报告。
    • 今年以来，在Gems计划下已完成超过100份首次覆盖报告。 照片来源：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】根据新加坡金融管理局 (金管局) 的数据，在截至5月31日的九个月里，一项补助金计划下发布的新加坡上市公司研究报告月均数量增长了两倍以上。

    Gems (即“新加坡股票市场补助金”) 计划由金管局于2019年推出，旨在通过激励措施加强对新加坡交易所 (新交所) 上市公司的研究覆盖。

    2025年7月，作为金管局股票市场评估小组更广泛努力的一部分，该计划获得了更多资金支持，旨在推动对研究不足的领域的覆盖。

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    SGXInvestment researchDBSOCBCMaybankMonetary Authority of Singapore

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