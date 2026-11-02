iX Biopharma：Wafermine 生产计划不依赖于尚未获得州许可证的内华达州合作伙伴 Orion

该公司表示，其正在评估多种生产途径，以履行与美国国防部签订的药物供应合同。

iX Biopharma 的 Wafermine 是一种非阿片类舌下氯胺酮含片，用于治疗急性中度至重度疼痛。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】凯利板上市的制药公司 iX Biopharma 表示，其为美国军方生产 Wafermine 的计划并不依赖其拟议的合资伙伴 Orion Specialty Labs，后者尚未在内华达州获得必要的运营许可证。

美国新闻刊物Politico于10月20日首次报道了 Orion 在内华达州难以获得外包设施许可证的问题，这引发了外界对其为 iX Biopharma 美国业务生产药物能力的质疑。

这家专业制药公司在回应《商业时报》（The Business Times）的询问时表示，其与美国国防部（DoD）签订的价值4100万美元的合同，与其同 Orion 的拟议合资计划是分开的。

iX Biopharma 首席商务官 Eva Tan 表示：“需要明确的是，与国防部的合同并不依赖于 Orion。”

该公司于2026年2月获得一份合同，为 Wafermine 的研发提供资金。Wafermine 是一种舌下（即舌头下方）服用的氯胺酮含片，用于治疗军事伤员的疼痛。

今年9月，美国政府开启了一条紧急监管途径，可能允许 Wafermine 在获得美国食品药品监督管理局（FDA）的完全批准之前投入使用。

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该公司仍需从 FDA 为该药物获得一份单独的紧急使用授权（EUA）。

2025年11月，iX Biopharma 宣布与 Orion 签订了一份不具约束力的投资意向书，旨在为其专注于抗衰老领域的舌下消费产品建立一个美国生产基地。

Orion 在 FDA 注册为503B条款下的外包设施，该资质允许其为医院和医疗保健机构（而非单个患者）批量生产复合药物或定制药物。

然而，在 FDA 注册并不等同于设施获得批准，Orion 尚未从内华达州药剂委员会获得必要的运营许可证。

Orion 的许可困境

Orion 的代表于今年3月和6月出席了内华达州药剂委员会的听证会，为其外包设施许可证的申请寻求批准。

由于委员会成员提出了担忧，包括对其负责人药剂师的资质及其所有权结构的疑问，该申请两次均被搁置。

在其2025年11月的公告中，iX Biopharma 将 Orion 描述为运营着一个当前符合良好生产规范（good manufacturing practices）的制药设施，称其“已具备可运营的基础设施和监管许可”。

在《商业时报》（BT）询问时，Tan 澄清说，公告中提及的监管许可，是指 Orion 作为 503B 外包设施在美国食品药品监督管理局的注册。

Tan 确认 Orion 目前并未持有内华达州的外包设施许可证，但她坚称，为履行公司与国防部合同而进行的 Wafermine 生产与 Orion 的设施并无关联。

该公司此前曾在其第四季度财务业绩报告中表示，从其澳大利亚生产设施迁至 Orion 内华达州工厂的设备，将使其能够履行国防部合同下的 Wafermine 订单。

她表示：“我们正在评估多种生产途径，Orion 的工厂是其中一个选项。”

Tan 表示，Orion 的工厂为 iX Biopharma 提供了其美国消费品业务所需的生产基础设施，而这项安排是在2026年2月签订国防部合同之前就已进行的。

她说道：“关键在于，与 Orion 合作意味着我们无需从零开始建设自己的美国工厂，这将节省大量的时间和资本。”

Tan 表示，iX Biopharma 预计在合资企业最终敲定并完成其生产设备安装之后，内华达州的许可证问题将会得到解决。

Tan 表示，关于合资协议的最终条款，目前仍处于“深入谈判阶段”。

随着 Wafermine 监管途径的进展以及公司与国防部合同的签订，iX Biopharma 已重新吸引了投资者的关注。

10月，KGI Securities 开始覆盖该股，给予“跑赢大市”评级和1.17新元的目标价；华侨银行（OCBC）也开始覆盖该股，给予“买入”评级和0.92新元的公允价值估值。

两家券商均指出，与国防部的合同降低了 Wafermine 第三期临床试验相关的融资风险。

当《商业时报》就 iX Biopharma 在此问题上的信息披露义务联系新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）时，其发言人表示，不会公开评论与个别发行人的监管互动。

新交所监管公司补充说，其上市规则要求公司向投资者公告重大信息。

该发言人表示：“除此之外，公司还应就其未来计划的重大进展，持续向投资者提供最新信息。”