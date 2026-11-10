怡和控股公布第三季度业绩好坏参半

这是该集团自将 Cycle & Carriage 出售给印度尼西亚的 Chandra Asri Pacific 以来的首次业务更新。

在印度尼西亚，怡和控股东南亚持有多元化集团 Astra 50.1% 的股份。 照片：ASTRA

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【新加坡】总部位于香港的企业集团 怡和控股东南亚 （Jardine）在周二（11月10日）提交给交易所的文件中表示，其在2026年前九个月的业绩表现好坏参半。

这是该集团自出售 Cycle & Carriage 以来的首次业绩更新。Cycle & Carriage 是新加坡和马来西亚历史悠久的汽车分销与零售商，于8月份被出售给印度尼西亚的 Chandra Asri Pacific，为集团带来了2.21亿新元的收益。

在印度尼西亚，该集团持有多元化集团 Astra 50.1%的股份，以及汽车经销商集团 Tunas Ridean 49.9%的股份。

在越南，该集团持有多元化集团长海集团（Truong Hai Group, THACO）26.7%的股份，以及可再生能源和工程公司 REE 41.7%的股份。

该集团在2026年第三季度的中期管理报告中表示，若不计入几项非经常性费用，Astra 的净利润下降了1%。

Astra 的汽车业务盈利增长了8%，其汽车和摩托车的批发销售额均有所增长。

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Astra 的金融服务业务因贷款组合扩大而盈利增长6%；但由于金矿销售额和煤炭配额下降，其采矿和重型设备部门的利润下滑了28%。

该集团补充说，Tunas Ridean 的汽车销量和利润“有所提高”。

在越南，由于房地产销售额增加，THACO 的利润有所提高。其汽车销量也有所增长，但由于竞争压力，利润率有所收窄。

该集团补充说，REE 的大部分业务部门均实现了更高的盈利。

在该业绩更新发布前，怡和控股东南亚的股价收盘上涨1.6%（即0.37新元），报24.08新元。