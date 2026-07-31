怡和系股票上涨：怡和合发因特别股息涨7.6%，怡和控股涨3.6%

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置地公司因收购会德丰广场股价也上涨1.1%

怡和控股和怡和合发均已发布其财务业绩。 照片来源：路透社

（新加坡） 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, JMH) 的股价于周五（7月31日）上午一度上涨3.6%。此前，该公司公布 截至6月30日的上半年基础盈利增长9% ，从去年同期的6.76亿美元增至7.35亿美元。

该股于上午9时02分市场开盘后不久上涨2.41美元，触及70美元。

与此同时，怡和控股的子公司 怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage, JC&C) 的股价上涨7.6%，即2.16新元，至30.49新元。

这两家集团均于周四发布了财务业绩。

尽管怡和合发公布其基础盈利同比下降11%，从5.29亿美元降至4.73亿美元，但该公司也提议派发每股约0.73美元的特别股息，其中包括现金分派和以其剩余的丰田汽车 (Toyota Motor) 股票进行的实物分派。

每股0.37美元的现金入息资金，来源于怡和在4月份脱售其在东京上市的丰田股票所得。同时，以约720万股丰田普通股进行的实物分派，价值约为每股0.36美元。

置地公司 (Hongkong Land) 的股价在周五上午也上涨了1.1%，即0.09美元，达到8.43美元。

周四，这家怡和控股的子公司宣布，其新加坡中央私人房地产基金将以11亿新元从会德丰房地产投资公司 (Wharf Real Estate Investment Company) 手中收购会德丰广场 (Wheelock Place)。这是该基金自今年早些时候成立以来的首笔收购。

该交易预计将于8月底完成，届时将使该基金的管理资产从82亿新元增至94亿新元。