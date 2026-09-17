报告：仅22%新加坡上市公司详细披露实体气候风险

MSCI报告显示，全球约27%的公司提供详细披露信息。

从今年1月1日起，海峡时报指数成分股被强制要求报告其财政年度的范围三温室气体排放。 图片来源：路透社

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【新加坡】MSCI周二（9月15日）发布的一份报告显示，大多数（98%）新加坡上市公司如今在年度报告中提及实体气候风险，但只有22%详细披露了其对业务的具体影响。

到2030财年，新加坡的大型企业和上市公司将需要遵循全球标准，披露其业务对气候影响的关键指标。

由会计与企业管制局（Accounting and Corporate Regulatory Authority）草拟的新加坡可持续披露准则已于7月发布，并向公众征求意见，截止日期为10月25日。

在此之前，海峡时报指数成分股已被强制要求报告从今年1月1日或之后开始的财政年度的范围三温室气体排放。

为撰写该报告，研究人员在新加坡调查了超过540家公司，在整个亚太地区则调查了11868家公司。全球共有25346家公司在2023年至2025年期间接受了评估。

数据显示，在另一个金融中心香港，受调查的1300家公司中，有98%在年度报告中提及此类气候风险，其中32%提供了详细披露。

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MSCI分析师表示，在全球公司的年度报告中，81%的公司提及了实体气候风险，但只有27%提供了“详细披露”。

他们写道：“笼统披露与详细披露之间54个百分点的差距表明，许多公司虽然认识到实体气候风险，但尚未明确自身的资产和运营如何面临风险，以及这些脆弱性可能如何影响业务表现。”

风险敞口高，准备程度低

调查还发现，900家MSCI全球所有国家指数（ACWI Index）的成分股属于“高风险敞口，低准备程度”（Help）类别。

这一数字占该全球股市基准的37%。该指数追踪23个发达市场和24个新兴市场的大中盘股。

Help类别表明，某成分股面临的实体气候风险“可能具有重大影响”，但该公司并未披露采取措施以实体保护其风险资产的证据。

在该基准指数中，新加坡有26%的成分股、香港有32%的成分股属于这一类别，是亚太地区总共378家此类公司的一部分。

报告指出，目前为这些资产进行适应性调整，需要约56亿美元的模型化投资，而这可以避免582亿美元的损失。

尽管如此，新加坡所有属于Help类别的公司都至少有一项能带来正回报的模型化适应措施，而香港有94%的公司是如此。

总体而言，在亚太地区，94%的公司至少有一项能带来正回报的模型化适应措施。

MSCI表示，在未来30年内，模型化累计避免损失预计将达到约2.1万亿美元，而适应性调整成本为324亿美元。

不同行业的表现各异

MSCI的研究显示，能源、基础材料和公用事业公司最有可能在遭受重大冲击前，就实质性地认识到实体气候风险。

另一方面，医疗保健、周期性消费品和通信服务领域的公司则更有可能先遭受冲击。

这是因为实体气候风险以不同方式与各种商业模式相互交叉影响。

MSCI表示：“对于拥有固定资产、运营对天气敏感或依赖自然资源的公司而言，从实体危害到业务影响的传导路径可能相对直接和熟悉，从而更容易在损失发生前识别出脆弱性。”

然而，在其他行业，这些依赖关系可能更为“间接”，或分散在设施、基础设施、员工、供应商和交易对手方之中，因此在常规风险评估中不易被察觉。