Prive集团停业一年后 清盘人与债权人会面
清盘标志着这个本土品牌的终结
- Prive集团于2025年8月31日关闭了旗下所有餐厅。 照片来源：《商业时报》资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】已关闭所有门店的知名餐饮连锁品牌Prive Lifestyle正在进行清盘，其债权人于周二（11月24日）与清盘人会面。
Prive Lifestyle是已停业的餐饮运营商Prive集团的全资子公司。其债权人在清盘程序启动约一年后，与RSM Singapore会面，以了解公司清盘的最新进展。
此次债权人大会旨在汇报过去一年的清盘情况，并寻求批准清盘人的费用和支出。
《商业时报》(BT) 记者走访了该公司位于Wilkie Edge的办公场所，但被告知会议仅为债权人在线上举行。
RSM在会前回应《商业时报》的询问时表示，现阶段无法确认或评论公司的财务状况、债权人索赔或潜在的回收金额，但暗示任何资产出售可能不会筹得太多资金。
该公司表示：「餐饮业近年来面临着充满挑战的经营环境，包括运营成本上升和人力压力。总的来说，这个行业的企业往往属于轻资产型，不过各家公司的具体财务状况有所不同。」
《商业时报》已联系RSM，希望就会议结果获得进一步置评。
《商业时报》查询新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的门户网站发现，Prive Lifestyle、其控股公司Prive Group以及全资子公司Prive Concepts正在进行债权人自愿清盘。根据会计企管局的文件，这些公司自去年9月底和10月初就已进入清盘程序。
此次会议召开之际，距离这家本土餐饮运营商于2025年8月31日突然关闭所有剩余门店已有一年多。
Prive当时在一份声明中称，外部市场挑战和不断上涨的运营成本是其停业的主要原因。
其旗下两家餐厅——中餐馆Empress和Prive ACM——后来分别由Commonwealth Concepts和Baker & Cook接手。Commonwealth旗下的品牌包括Bedrock Bar & Grill、PastaMania和The Marmalade Pantry。
在去年八月最终退出市场之前，Prive已有一系列门店关闭和被业主收回的情况。
在鼎盛时期，Prive在新加坡拥有十几家门店。在专注于打造其休闲咖啡餐饮品牌之前，它也曾经营夜店，例如位于Pan Pacific Singapore、现已倒闭的Stereolab和Mink。
集团主席Yuan Oeij此前告诉《商业时报》，Prive的生意在2023年底已开始大幅放缓，之后逐年恶化。
他列举了多项问题，包括人力问题、高昂的租金、上涨的食品成本以及因竞争加剧导致的客流量下降等。
在其停业的一年多前，即2024年3月，该集团曾以2000万新元的要价挂牌出售，但无人问津。
当时，该集团拥有12家Prive门店和两家餐厅——Empress和Prive Grill。但到2025年初，其业务已缩减至6家Prive门店和这两家餐厅。
其位于313@somerset的门店于2025年初被业主Lendlease收回。在完全停止运营之前，该公司已陆续关闭了其位于樟宜机场星耀樟宜、百丽宫、肯特岗、赞美广场、加东、中峇鲁、罗伯逊码头和吉宝湾的其他分店。
就在该集团于8月31日停止运营前夕，其位于会德丰广场 (Wheelock Place) 的门店外被贴上了收回通知，而其在荷兰村 (Holland Village) 和植物园 (Botanic Gardens) 的剩余门店也被关闭。
Prive集团由Yuan Oeij于2007年创立，并与其商业伙伴Michel Lu在吉宝湾 (Keppel Bay) 开设了第一家门店。
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