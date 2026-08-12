Digital Core Reit 出售3.159亿美元资产，为新加坡和大阪的扩张提供资金

该房托将以8740万新元收购Digital Loyang 2的2.5%股权，从而首次进入新加坡市场

该房托将通过收购拥有永久地契的大阪数据中心（Digital Osaka 3）额外25%的股权，来扩大其在大阪的业务。 图片来源：DIGITAL CORE REIT

[新加坡] Digital Core Reit 正计划进行一项重大的投资组合调整，通过脱售其成熟的北美资产，为首次进军新加坡市场及深化其在日本的业务布局提供资金。

这家纯数据中心房地产投资信托（Reit，简称房托）于周三（8月12日）宣布，已达成一系列协议，将三项北美物业的部分权益出售给其发起人 Digital Realty，所得款项约为3.159亿美元。

此项资本循环计划将把所得款项重新部署到亚太地区，同时用于偿还债务和回购单位。

预计这项综合交易将为该房托的每单位派息带来约4.1%的增值，并将总杠杆率降低约290个基点至36.3%。

交易详情

此次拟议的投资组合调整主要包括两大块，均是在买卖双方自愿的原则下进行协商的。

在北美资产脱售方面，该房托将以1.8亿加元（约1.269亿美元）的价格，出售其位于多伦多 371 Gough Road 的全配套设施90%的权益。

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在洛杉矶，它将以7860万美元的价格，脱售位于 200 North Nash Street 的主机托管设施90%的权益。

此外，它还将以1.104亿美元的价格，出售位于北弗吉尼亚 8217 Linton Hall Road 物业39%的权益。

Digital Core Reit 将保留该弗吉尼亚物业51%的控股权。该物业最近与一家全球云服务提供商签订了为期10年的新租约。

在亚太地区的收购方面，该房托将以8740万新元收购 Digital Loyang 2（11 Loyang Close）2.5%的股权，从而首次进入新加坡市场。

该房托表示，这座五层楼的设施坐落于全球供应最紧张的数据中心市场之一。

此外，该房托将以176亿日元（约1.085亿美元）的价格，收购拥有永久地契的大阪数据中心（Digital Osaka 3）额外25%的股权，从而将其总持股比例从20%提高到45%，以扩大其在大阪的业务。

财务影响

这笔向亚洲重新部署的1.76亿美元投资，标志着 Digital Core Reit 的地域战略转移。

交易完成后，其在亚太地区的资产集中度将占其资产管理规模（AUM）的比例从11%翻倍至22%，而北美地区的风险敞口将从65%降至52%。

大阪也将成为该房托的第三大市场，占其资产管理规模的18%。

该房托管理公司的首席执行官 John Stewart 表示：“这项交易标志着我们进入新加坡并加强了我们在日本的业务，这是我们在亚太地区扩张战略的关键一步。”

他补充说，通过保留北弗吉尼亚资产的多数股权，这项多层面的交易使单位持有人能够“在参与稳定投资带来的近期内在增长的同时，减少近期的资本支出（CapEx）资金需求，并保留参与长期发展潜力的能力”。

该交易预计将产生约1.4亿美元的净收益。管理人计划利用这笔资金巩固其资产负债表，将拨出1.174亿美元用于偿还以欧元和美元计价的债务。

此外，最多2000万美元将用于在公开市场上回购单位，以利用当前的估值水平，另有250万美元将用于支付预估的专业和交易费用。

Digital Realty 的首席投资官 Gregory Wright 指出，对投资组合和杠杆率进行的战术性优化，旨在使该房托在数据中心领域当前的投资周期中处于更有利的地位。

拟议的交易构成“关联人士交易”，须在即将举行的特别股东大会上获得单位持有人的批准。管理层补充说，预计该交易将在年底前完成。

在申请暂停交易前，Digital Core Reit 的单位价格于周二平收在0.475美元。