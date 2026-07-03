The Business Times
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胜科工业股价跌至四个月低点；花旗银行下调其盈利预测

该股周五早盘一度下跌4.2%，之后收复部分失地，最终收盘下跌3.4%至5.98新元。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 3, 2026 · 10:02 AM
    • 花旗银行已将胜科工业2026年至2028年的财报盈利预测下调10%至14%，理由是多个业务领域的前景疲软。
    • 花旗银行已将胜科工业2026年至2028年的财报盈利预测下调10%至14%，理由是多个业务领域的前景疲软。 图片来源：SEMBCORP

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    【新加坡】在花旗银行大幅下调其盈利预测后， Sembcorp Industries （胜科工业）的股价于周五（7月3日）一度下跌多达4.2%，至5.93新元的四个月低点。

    该股随后有所回升，但在午间休市时仍下跌3.7%（即0.23新元），报5.96新元，交易量约1000万股。该股周五收盘时下跌3.4%（即0.21新元），报5.98新元。

    在周四晚间的一份报告中，花旗银行分析师 Luis Hilado 将胜科工业未来三年的经常性利润预测下调了6%至11%。他还将同期胜科工业的财报盈利预测下调了10%至14%，理由是多个业务领域的前景疲软。

    他表示，胜科工业将于8月公布的今年上半年盈利，预计也将比彭博社的普遍预期低26%。

    该分析师还将这只股票列入30天负面观察名单，并指出即将发生的一些情况可能会对股价构成压力。

    这些情况包括更昂贵的天然气、不利天气导致其风力发电场发电量减少，以及印度卢比兑新加坡元的不利汇率。

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    Hilado 补充说，与 Sembcorp 近期收购 Alinta Energy 相关的额外一次性成本，也尚未被其他券商完全计入。

    尽管存在这些短期障碍，花旗银行仍然建议买入该股。报告指出，到明年，Alinta 预计将开始产生可观的利润，并推动强劲的财务复苏。

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