新加坡将为保险业引入新企业结构并加快新型基金审批速度：副总理 Gan 宣布
这些举措是我国为“亚洲下一阶段的增长与发展构建值得信赖的市场基础设施”所做的部分努力。
- 副总理 Gan Kim Yong 表示，新加坡“需要在一个瞬息万变的世界中重塑其价值与定位”。 照片：CMG
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【新加坡】为巩固金融业，新加坡将为保险业引入名为“受保护单元公司”(PCC) 的新企业结构，并加快新型投资基金的审批速度。
兼任贸易及工业部长的副总理 Gan Kim Yong 于周四（6月25日）在新加坡银行公会 (ABS) 的常年晚宴上宣布了这些举措。
他表示，这些举措是我国为“亚洲下一阶段的增长与发展构建值得信赖的市场基础设施”所做的部分努力。
同时担任新加坡金融管理局 (金管局) 主席的副总理 Gan 在活动致辞中表示，新加坡“需要在一个瞬息万变的世界中重塑其价值与定位”，而实现这一目标的方式之一是将资本与增长对接，并建立风险抵御能力。
他指出，由于亚洲“保险覆盖率依然严重不足”，那些能够汇集承保专业知识、再保险能力、另类资本和灵活风险转移结构的金融中心，将在增长中占据最有利的位置。
在此背景下，金管局即将就拟议的 PCC 框架启动一项公开咨询。
PCC 允许在单个核心实体下，将资产和负债在各个独立单元内进行隔离，从而可以在共享的基础设施下对不同风险进行独立构建。
副总理 Gan 表示，PCC 可以让企业更容易获得自保解决方案，并让保险连接证券的发起人能够更快、更低成本地将风险转移至资本市场。
该拟议框架在概念上类似于新加坡现有的可变资本公司 (VCC) 投资基金结构。VCC 是一种为容纳投资于各类资产的投资基金而设计的企业结构。
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VCC 在一些高净值人士和家族办公室中颇受欢迎，它允许创建独立基金，以便基金经理可以汇集资产进行私人投资，或代表客户管理单个子基金。
副总理 Gan 说：“通过提供更多另类风险转移解决方案，PCC 框架将补充传统再保险市场，扩大风险承接能力，并深化新加坡作为保险和风险解决方案创新中心的角色。”
这与金管局在该领域的其他举措相辅相成，例如增长资本和黄金交易方面的举措。
今年2月，鉴于企业开始寻求银行贷款以外的融资渠道，金管局和贸易及工业部成立了增长资本工作组，以加强新加坡的增长资本生态系统。
新加坡交易所也宣布了一项新的黄金清算系统，金管局表示将为外国央行和主权机构提供金库保管设施。
金管局将在未来几周公布有关 PCC 公开咨询的更多详情。
加快新型基金的审批速度
副总理 Gan 表示，金管局还将为非传统基金引入新的类别和流程，以便基金经理能够更快地将此类基金推向市场。
对于大多数新型基金的发行，确定必要的监管框架仅需三个月时间。
副总理 Gan 说，一旦监管框架确立，如果符合要求，同类型的基金可在三周内更快地获得批准。
他补充说：“我们的目标不是不惜一切代价地创新，而是以更快的速度实现值得信赖的创新。”
这些基金仍必须满足核心要求，例如治理和资产安全保管等；其基础资产也应基于公开交易的证券和金融衍生品。
部长并未提供有关此次调整所涵盖基金类型的更多细节。
在新加坡银行公会第53届常年晚宴上公布的举措中，除了 PCC 和新的基金审批途径外，金管局和新加坡银行公会还宣布将增强新加坡的 PayNow 基础设施，并设立金融未来研究所 (Future of Finance Institute) 以推动金融科技创新。
新加坡银行公会还推出了一份指导手册，旨在更好地服务乐龄人士的银行需求，措施包括增设自动取款机、分行和现金服务点，以及在家庭丧亲期间提供更清晰的办理流程。
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