双方在个股选择上也存在分歧

根据新交所11月23日的市场更新报告，上周散户投资者总体净买入2.574亿新元，而机构投资者净买入3800万新元。 照片来源：CMG

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【新加坡】尽管新加坡投资者在上周的全球半导体抛售潮中是净买家，但散户和机构投资者在选股上出现了分歧。

从行业板块来看，散户投资者大举买入金融服务（1.32亿新元），其次是科技（5900万新元）和工业（5200万新元）。

另一方面，机构投资者买入最多的板块是房地产投资信托 (REITs)，金额为8500万新元，其次是电信板块（6300万新元）。

在个股选择上，散户和机构投资者也大多站在对立面，在日均交易额超过300万新元的69只股票中，双方对其中55只的看法存在分歧。

散户净买入最多的股票是 星展银行 (DBS) （5170万新元）、 大华银行 (UOB) （4820万新元）、 新科工程 (ST Engineering) （4080万新元）、 胜科海事 (Seatrium) （3880万新元）、 AEM （2830万新元）和 吉宝 (Keppel) （1640万新元）。

这些股票的买入总额约为2.24亿新元，占散户净买入总额的87%。而这些股票均被机构投资者净卖出。

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另一方面，机构投资者的买入范围则更为集中，净买入最多的股票是 凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Reit) （8480万新元）、 新电信 (Singtel) （6390万新元）、 华侨银行 (OCBC) （6310万新元）、 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) （3440万新元）和 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) （1870万新元），总额达到约2.65亿新元。

根据新加坡交易所 (SGX) 周一（11月23日）发布的市场更新报告，散户投资者总体净买入2.574亿新元，而机构投资者净买入3800万新元。

但双方的投资也存在一些重合。在交易最活跃的股票中，有七只同时吸引了散户和机构投资者双方至少50万新元的净买入，这些股票是：

凯德腾飞房地产投资信托；

华侨银行；

丰益国际 (Wilmar International) ；

胜科工业 (Sembcorp Industries) ；

联实全球商业房地产投资信托 (Lendlease Global Commercial Reit) ；

新交所 (SGX) ；以及

凯德印度信托 (CapitaLand India Trust) 。

新交所在其报告中指出，这七只股票上周均下跌了1.7%至7%。这些股票均与引发半导体抛售潮的科技公司无关。

然而，在科技股的交易决策上，散户和机构投资者再次出现分歧。

与人工智能抛售潮关系最密切的几家公司——AEM、 CSE Global 、 Frencken 、 Venture 和 奕丰集团 (iFast) ——均被散户投资者净买入，同时被机构投资者净卖出。

在上周下跌10%或更多的15只股票中，散户净买入约1.33亿新元，而机构则净卖出约1.37亿新元。此外，散户投资者还净卖出了新电信、扬子江船业和凯德综合商业信托。