新电信集团总裁Yuen Kuan Moon出售价值820万新元的股票

此前，该电信公司将其2027财年营业收益增长预测上调至中高个位数。

出售股票后，新电信集团总裁Yuen Kuan Moon在该公司的直接持股为770万股。 照片：新电信

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【新加坡】在发布上半年业绩并上调全年运营指引后，新电信 (Singtel) 集团首席执行官Yuen Kuan Moon于星期五（11月13日）出售了200万股公司股票。

在星期六提交给交易所的文件中， 新电信 披露，他以每股4.074新元的价格出售了这些股票，在扣除经纪佣金和印花税前，套现约820万新元。

这笔交易使他的直接持股从970万股减少至770万股。他的间接持股则保持在410万股不变，总持股为1190万股，占新电信普通投票股的0.073%。

在截至9月30日的六个月里，新电信的净利润从去年同期的34亿新元下滑55%，至15亿新元。

净利润下滑主要是由于去年同期业绩包含一笔22.1亿新元的净特殊收益，该收益来自部分出售Airtel股权以及Intouch与Gulf Energy的合并。

若不计特殊项目，基础净利润从去年同期的13.5亿新元增长10%至14.9亿新元。NCS、Digital InfraCo和Optus的强劲表现，以及区域联营公司Airtel和AIS的更高贡献，共同推动了这一增长。

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该集团将其2027财年运营公司息税前利润 (OpCo Ebit) 的增长预测，从此前的中低个位数区间上调至中高个位数区间。上半财年，该集团的OpCo Ebit增长8.7%至9.02亿新元。

新电信管理层表示，与六个月前相比，集团在进入下半财年时「信心重振」。此番言论指的是今年五月时霍尔木兹海峡危机和通胀担忧曾给公司前景蒙上阴影。

董事会批准了每股0.09新元的中期股息，其中包括0.071新元的核心股息和0.019新元的价值实现股息。

这比去年宣布的每股0.082新元高出10%。

新电信股价星期五收盘报4.11新元，下跌0.04新元或1%。