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新电信出售价值10亿新元的Gulf Development股份

此举将带来约1.4亿新元的累计股权收益

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Young Zhan Heng

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Published Tue, Jun 23, 2026 · 01:09 PM
    • 该交易是新电信资本循环计划Singtel28下的最新举措，该计划至今已释放了68亿新元的资金。
    • 该交易是新电信资本循环计划Singtel28下的最新举措，该计划至今已释放了68亿新元的资金。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

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    【新加坡】 新电信 于周二（6月23日）宣布，已作价约10亿新元，出售其在泰国能源公司Gulf Development中2.8%的股份。

    该集团指出，这项交易是通过向机构投资者进行私募配售的方式执行的，将带来约1.4亿新元的累计股权收益。

    交易完成后，新电信仍将持有Gulf Development公司4.95%的股份，估计价值为18亿新元。

    新电信集团首席财务官Arthur Lang表示：“Gulf Development自上市以来股价表现强劲，为新电信提供了一个实现价值、并将资本重新分配以促进增长和推动股东回报的绝佳机会。”

    这家电信公司于2025年获得了Gulf Development公司7.7%的股份。此前，为了简化新电信在其泰国联营公司AIS的股权结构，Intouch Holdings与其最大股东Gulf进行了合并。

    Lang强调，泰国仍是新电信的一个关键市场，公司将通过其在AIS的共同投资以及他们的数据中心合资企业GSA，继续与Gulf Development保持稳固的合伙业务关系。

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    更接近资本循环目标

    该交易是新电信资本循环计划Singtel28下的最新举措，该计划至今已释放了68亿新元的资金。

    Singtel28计划于2024年宣布，是一项旨在将资本转向公司增长领域并提高股息的增长计划。

    最初60亿新元的资产回收目标此后已上调至90亿新元的中期目标。

    “（出售Gulf Development股份的交易）让我们有足够的能力来资助和维持我们的价值实现股息、价值实现股票回购以及数字基础设施投资，使我们有望在未来几年实现可持续的收益和增长。”

    在Singtel28资本循环战略下，为将超额资本返还给股东，新电信进行了一项股票回购。截至6月22日，价值20亿新元的价值实现股票回购计划已动用约34%的资金。

    新电信在一份声明中表示，公司已耗资6.81亿新元回购并注销了约1.488亿股股票。

    该集团指出，以2026财年的基本净利润按备考基准计算，全面执行此项回购将使每股基本盈利永久性增长3%，并使新电信的每股盈利（EPS）和每股股息（DPS）走上更高的增长轨道。

    Lang表示：“自实施Singtel28计划以来，我们的控股公司折价已大幅收窄，但我们仍然认为，当前的市场估值并未完全反映集团的长期价值。”

    今年以来，新电信的股价已从年初的4.58新元下跌5%至4.23新元。

    截至周二下午3点50分，新电信股价下跌0.01新元或0.2%。

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