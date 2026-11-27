Jardine Matheson Holdings宣布，Adam Keswick将从2026年12月31日起退出董事会。他也将退出Hongkong Land的董事会。 照片：《商业时报》档案照片

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（11月27日）的交易：

Jardine Matheson Holdings (JMH) 、 Hongkong Land ：JMH周四宣布，其家族掌控Jardine group的Adam Keswick将从2026年12月31日起退出董事会。他也将退出Hongkong Land的董事会。在该消息宣布前，JMH周四收报60.38美元，上涨0.25美元或0.4%；Hongkong Land的股价则上涨0.07美元或0.8%，收报8.53美元。

马可波罗海业 (Marco Polo Marine) ：这家海事物流公司周五公布，截至2026年9月30日的下半财年净利为2130万新元，较去年同期的4790万新元下跌56%。下半财年营收则从7010万新元增至7800万新元，涨幅为11%。该半年期的每股盈利为0.0055新元，低于去年同期的0.0128新元。马可波罗海业的股价周四收报0.093新元，上涨0.005新元或5.7%。