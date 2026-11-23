该资产已全数出租给Stora Enso，租期为15年，租金与年度通胀挂钩

该信托管理人首席执行官Simon Garing表示，公司正积极将资本循环投入物流和轻工业资产。 照片来源：SERT

[新加坡] Stoneweg欧洲钉合式信托 (Stoneweg Europe Stapled Trust, 简称Sert) 已收购位于意大利维罗纳的一处全数出租的物流设施，收购价为6100万欧元（约合6690万美元）。其管理人于周一（11月23日）表示，该收购价较截至9月22日的6570万欧元独立估值有约7%的折扣。

管理人表示，预计该设施将提升每股股息和净房地产收入。

管理人称，这座新落成的永久地契物流设施名为Verona Freight Village，坐落于意大利顶级物流枢纽之一。根据一项2025年的调查，该枢纽在欧洲排名第二。

管理人表示：“该资产的可出租面积约为4万3500平方米，于2026年10月交付给其租户Stora Enso。” 管理人补充说，该资产已全数出租给这家全球领先的可再生包装、生物材料和可持续性建筑解决方案供应商。

租期为15年，九年后附有双方解约选择权，并且租金每年与意大利消费价格指数100%挂钩进行调整。

管理人表示，该租约的初期净收益率约为6%，高于目前意大利优质物流资产在100%出租率下5.3%至5.5%的收益率，“并为收入和现金流提供了长期可见性”。

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管理人还提到了该设施的综合铁路基础设施，并援引Savills的估价报告称，其直接的铁路连接和位于Interporto Quadrante Europa的地理位置——该位置连接了主要的国内和国际分销路线——“使其在整个维罗纳市场的传统物流设施中脱颖而出”。

管理人继续说道：“Savills进一步指出，该地区可比的带铁路服务的物流设施供应有限，这有助于提升该资产的竞争优势和长期收入韧性。”

此次收购后，Sert在物流、轻工业和数据中心资产方面的投资占比将从62.8%增至63.8%。意大利在其投资组合中的占比将从16.8%增至19%，而西欧和北欧地区将占90.8%。

该信托管理人首席执行官Simon Garing称，此次收购是执行其战略的又一重要步骤。

他表示：“我们正积极将资本循环投入物流和轻工业资产，以增加Sert在该领域的投资占比。我们认为该领域在收入可见性、结构性需求驱动因素和长期盈利增长潜力方面拥有最强的组合。”

“此次交易证明了我们有能力将资本重新部署到高信念的投资机会中，这些机会能立即提升收益，同时推动我们实现到2028年在物流、轻工业和数据中心领域投资占比接近80%的目标。”

此次收购（包括收购价、交易成本和增值税 (VAT)）的初期资金来自Sert的循环信贷额度。

管理人表示：“我们打算通过资本循环举措、在一年内收回意大利增值税、资产负债表管理措施以及其他适当的融资来源等组合方式，逐步对此次收购融资进行再融资和优化。”

Verona Freight Village的总收购成本估计约为6310万欧元，其中不包括可退还的增值税，但包括收购价、应付给管理人的收购费、意大利注册税以及其他专业费用和杂费。

周五，该股收于2.04新元，下跌1.9%，即0.04新元。