新达房地产投资信托上半年每单位派息上涨24.8%至0.03936新元

上半年可派发收入增长25.5%至1.165亿新元

新达房地产投资信托的管理人将每单位派息的改善归因于其新加坡办公楼和零售资产组合更强劲的运营表现。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 新达房地产投资信托 （Suntec Reit）的管理人于周四（7月23日）公布，截至6月的上半年每单位派息（DPU）为0.03936新元，较去年同期的0.03155新元上涨24.8%。

2026财年上半年的可派发收入增长25.5%至1.165亿新元，去年同期为9280万新元。

管理人将每单位派息的改善归因于其新加坡办公楼和零售资产组合更强劲的运营表现。

业绩提升还得益于融资成本的降低，以及因该信托在澳大利亚保留了管理投资信托地位而减少的预扣税拨备。

运营收益足以抵消2025财年上半年因悉尼太平洋公路177号三层楼面退租而获得的一次性补偿金所带来的影响。该悉尼物业的三层楼面此后已重新租出。

这些收益还抵消了伦敦The Minster Building因一位租户租约于2025年6月中旬到期而导致的疲软表现。

上半年收入为2.389亿新元，较去年同期的2.345亿新元增长1.9%。

然而，2026财年上半年的净房地产收入下降0.3%至1.59亿新元，去年同期为1.595亿新元。

在业绩公布前，新达房地产投资信托的单位周四收盘报1.51新元，下跌1.9%或0.03新元。