Surbana Jurong集团首席执行官Sean Chiao卸任 公司已启动继任者物色工作
集团赞扬他领导了公司的转型议程，并巩固了其企业方针。
- Surbana Jurong集团首席执行官Sean Chiao于2023年4月加入SJ集团。 照片：商业时报档案
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】Temasek旗下的Surbana Jurong集团（简称SJ集团）于周五（6月26日）宣布，其集团首席执行官Sean Chiao将于7月31日退休，结束其为期三年的任期。
SJ集团主席Chaly Mah在一份声明中表示，董事会已启动一项“全球搜寻”工作，以物色Chiao的继任者。
在此过渡期间，Mah将出任执行主席，负责管理集团的主要业务。
他补充道：“董事会和管理团队将致力于确保平稳过渡。”
Chiao于2023年4月加入SJ集团，担任集团首席执行官。
集团表示，在他的领导下，公司在成为全球领先的建筑、工程和施工企业方面取得了重大进展。
这包括领导SJ集团的转型议程、巩固其企业方针，并围绕共同的愿景和文化框架，统一了集团的各项业务和品牌。
SJ集团补充道：“（Chiao）还通过结合高素质的内部任命和外部招聘，加强并更新了高级领导团队。”
集团还赞扬他将集团的运营模式重塑为全球一体化模式，并加强了对卓越运营的关注。
Chiao表示，他卸任此职时“深知集团拥有人才、全球平台和雄心，能够在建设一个有韧性、可再生的未来的道路上走得更远”。
SJ集团表示，集团仍然处于有利地位，能够实现其战略重点，同时坚守对全球客户、同事和社区的承诺。
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