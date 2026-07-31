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新电信因股票除息股价下跌，并洽谈出售Optus股权

该股大部分跌幅归因于其为8月份即将派发的股息而除息。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 31, 2026 · 09:50 AM
    • 新电信周四证实，正在与“感兴趣的各方”洽谈出售其子公司Optus的少数股权。
    • 新电信周四证实，正在与“感兴趣的各方”洽谈出售其子公司Optus的少数股权。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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    [新加坡] 电信巨头 新电信 (Singtel) 的股价在周五（7月31日）因股票除息而走软，与此同时，其全资澳大利亚子公司Optus也传出多项进展。

    该股在开盘后几分钟内下跌0.17新元，至4.41新元的低点。然而，其中0.103新元的跌幅是由于该股为即将在8月派发的股息而除息。计入这一技术性价格调整后，净跌幅要温和得多，为0.067新元。

    市场变动之前，周四有消息称澳大利亚通信与媒体管理局已在澳大利亚联邦法院对Optus提起诉讼。该监管机构指控，Optus在2025年9月18日共计1005次违反了《2019年电信（紧急呼叫服务）裁定》的多项规定。

    另外，新电信周四证实，正在与“感兴趣的各方”洽谈出售Optus的少数股权

    《澳大利亚金融评论报》（AFR）周三报道，总部位于新西兰的基础设施投资者Morrison正在洽谈购买超过30%的股份，价值超过20亿澳元（14亿美元）。据AFR报道，Morrison还获得了为期七周的独家谈判期，以敲定这笔潜在的收购。

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