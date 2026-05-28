Osim创始人Ron Sim放弃索赔并出售7.3%股份给Azure Capital，Trek 2000股价飙升26%

减持后持股比例降至2%，他不再是主要股东

[新加坡] 基金管理公司 Azure Capital 已成为 Trek 2000 International 的主要股东。该公司以其 ThumbDrive USB 闪存盘而闻名。

Trek 在周四（5月28日）提交给交易所的文件中表示，Azure Capital 收购了 22,074,000 股普通股，约占其已发行股本的 7.3%。

这些股份是根据双方于5月11日签订的购股协议，从 Osim 创始人 Ron Sim 手中购得。交易对价超过260万新元，相当于每股0.12新元。

该交易已于周二完成。

消息公布后，该股于周五上午9点20分飙升26.8%（即0.055新元），至0.26新元。截至午间休市，Trek 的股价回吐了部分涨幅，但仍上涨14.6%（即0.03新元），报0.235新元，成交量达220万股。

Azure Capital 创始人兼首席执行官 Terence Wong 指出，Trek 的“盈利能力实现了一次飞跃”。

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他补充说，在人工智能技术普及的推动下，该公司“凭借其专利无线存储技术，能够抓住市场对高性能、数据密集型应用日益增长的需求”。

交易完成后，Sim 在 Trek 的持股比例从之前的 9.3% 降至 2%。因此，他不再是该公司的主要股东。

Trek 的其他主要股东包括执行主席兼集团总裁 Wayne Tan、Kioxia Corporation、CTI II 和 Creative Technology。

撤回索赔

在周四发布的另一份公告中，Trek 表示，Sim 和 Osim 已确认他们“将不会继续推进”此前针对公司、Wayne Tan 及其父亲（前执行主席 Henn Tann）提起的 法律索赔。

这些索赔源于 Sim 和 Osim 在2024年和2025年发出的律师函。

最初的信函指控于2018年卸任的 Henn Tan 曾做出欺诈性失实陈述，而 Sim 和 Osim 在2015年购买 Trek 股票时正是依据了这些陈述。

Ron Sim“将不会继续推进”此前针对 Trek 2000 International 提起的法律索赔。 图片来源：BT FILE

信函还指控，Sim 作为小股东“受到了不公平对待，且有悖于其合法期望”。

Wayne Tan 将此情况形容为“历史遗留的股东问题”，并表示公司董事会和管理层“仍将专注于执行我们在存储、人工智能相关和可再生能源解决方案方面的增长战略”。

2022年，Henn Tan 因会计欺诈罪被 判处一年零四个月监禁，其罪行旨在掩盖 Trek 疲软的财务表现。

聚焦存储、人工智能与可再生能源

Trek 表示，公司已“开发出集成了 NAND 和 DRAM 系统的专利无线存储技术，适用于高速、数据密集型应用”。

Trek 补充说，这些技术支持了集团与软件公司 Aboard AI 的战略合伙业务，旨在“共同开发一款由人工智能驱动的航空解决方案”，预计到2027财年将带来超过1500万美元的收入。

Trek 公布的2025财年净利润为460万美元，较上一年的33.5万美元盈利猛增近12倍，尽管其营收下滑1.1%至1960万美元。

该公司表示，其人工智能物联网 (AIoT) 部门占本年度销售收入的 93.2%。

该公司补充说，将加大创新力度以“增强其核心存储和 AIoT 解决方案”，同时开发和推广其人工智能和可再生能源相关产品。

Trek 于2023年6月被列入新加坡交易所的观察名单。该名单已于 2025年10月被废除，此举是为了转向一个 更加以信息披露为基础的框架 的一部分。发行人若连续三年录得亏损，仍须进行披露。

在该消息公布前，Trek 股价于周四收盘上涨28.9%（即0.046新元），报0.205新元。