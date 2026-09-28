MSCI：第二季度风险投资引领亚太地区私募市场回报

基础设施表现也优于全球同行；房地产回报依旧低迷

2026年第二季度，人工智能推动了风险投资和基础设施领域的回报增长。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】指数提供商MSCI的数据显示，2026年第二季度，风险投资（Venture capital, 简称VC）引领了亚太（Apac）地区的私募市场回报，同时基础设施领域的表现也优于全球同行。

亚太地区VC在第二季度的回报率为6.7%，成为MSCI季度报告中该地区表现最佳的私募资本策略。这一回报率较第一季度的3.7%有显著跃升。

尽管如此，第二季度的这一表现仍低于全球VC的12.7%和北美的14.5%，但高于欧洲的3.4%。

MSCI私募资本指数与分类法主管Courtney Scharff表示，后期初创公司一直在推动亚太地区VC的回报增长，其中人工智能行业是主要驱动力。

她告诉《商业时报》：“实际上，亚太地区的后期风险投资已经连续两个季度表现强劲，这是一个非常好的迹象。从行业表现的角度来看，这正是其增长的驱动力。”

范围更广的MSCI亚太私募股权封闭式基金指数第二季度回报率为3.4%，高于前一季度的1.7%。

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除VC外，收购基金回报率为2.2%，而扩张资本的回报率为负1.9%。

基础设施表现优异

基础设施是亚太地区另一个回报强劲的领域，其在2026年第二季度的回报率为2.7%，略高于全球基础设施2.5%的回报率。

在过去12个月中，亚太地区基础设施的回报率为12.8%，高于北美的11.7%和欧洲的1.9%。

亚太地区的基础设施投资已连续四个季度实现正回报，而欧洲则有一个季度为负回报，另有两个季度回报率接近于零。

Scharff表示，这一资产类别目前正在演变。除了铁路、公用事业和港口等传统资产外，现在的基础设施还包括人工智能数据中心以及医疗设施和学校等社会基础设施。

她补充道：“您不仅在寻求对投资组合有利的回报，同时也在投资于造福周边社区的基础设施，我认为这是基础设施提供的一个独特定位。”

在亚太地区，2026年第二季度基础设施的部分回报虽然由数据中心驱动，但港口或交通设施改善等传统基础设施投资也发挥了作用。这类投资历来能为投资者带来稳健的回报。

Scharff说，亚太地区的投资者从这类投资中获得了稳固的基础回报，同时他们还从数据中心等高增长领域获得了额外回报。

房地产市场低迷，亚太私募信贷保持坚挺

亚太地区乃至全球的房地产市场表现持续低迷。2026年第二季度，亚太地区房地产回报率为1%，全球为0.2%。在过去12个月中，全球房地产回报率几乎持平，为0.1%。

在过去12个月，亚太地区的房地产回报率同样低迷，录得1.2%。

这与全球房地产债务形成对比，后者在同一12个月期间的回报率为4.7%。MSCI暂无亚太地区房地产债务回报的数据。

Scharff说：“我认为我们正看到资本从房地产转向基础设施，后者不仅能提供回报，而且一直被认为是与房地产相近的资产类别。”

在私募信贷方面，亚太地区的表现相对较好。MSCI亚太私募信贷封闭式基金指数在2026年第二季度的回报率为1.9%，略高于MSCI全球私募信贷封闭式基金指数1.7%的回报率。

Scharff指出，亚太地区的私募信贷基金并未经历困扰其北美同行的那种赎回排队压力。

北美的私募信贷基金曾面临投资者的担忧，他们担心人工智能对软件公司的影响，因为软件公司在这类基金的投资组合中占很大比例。投资者随后试图赎回持股，从而造成了流动性紧缩。

她补充说，尽管北美的业绩已反弹至1.9%，但仍存在漫长的赎回队列。

“（在亚太地区）许多私募信贷往往有更多的抵押品支持，因此，与美洲基金的结构方式相比，人们对这些特定基金所持有的资产有更高的安全性和更清晰的了解。”