海峡时报指数：为何至今依然重要

该指数为投资者提供了一个简单途径，通过单一基准投资于各个领域。

海指不仅让投资者能够投资于新加坡国内经济，还能捕捉区域增长机遇。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 我国基准股指今年迎来60周年，其历史几乎与国家本身一样悠久。但海峡时报指数（Straits Times Index, 简称海指）与新加坡的共同点不止于历史；其成分股公司已深深融入我们日常生活的方方面面。

从我们存入第一笔薪水的银行、提供第一部手机的电信公司，到我们家庭度假时搭乘的国家航空公司以及我们城市景观的建设者——正是这些公司塑造了我们的家园。

海指的钻禧纪念不仅是一个企业里程碑，它也生动地提醒着我们，新加坡的龙头企业是如何与国家携手成长的。

新加坡故事中我们熟悉的名字

海指的历史可追溯至1966年，当时新加坡还是一个刚起步的年轻国家。

随着国家工业化、发展成为金融中心、扩大全球联系并深化其作为区域商业枢纽的角色，该指数也随之演变。

如今，海指追踪在新加坡交易所 (Singapore Exchange, 简称新交所) 上市的30家规模最大、流动性最强的公司。

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它仍然是新加坡最著名的市场晴雨表，但其意义远不止于每日的数字。

该指数囊括了众多塑造了新加坡经济、甚至在许多方面影响了日常生活的公司，例如星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB)、新电信 (Singtel)、新加坡航空公司 (Singapore Airlines)、新科工程 (ST Engineering)、吉宝 (Keppel) 和凯德集团 (CapitaLand)。

这些都是我们熟悉的机构。它们为企业融资、连接千家万户、支持旅游业、建设基础设施，并将新加坡的品牌带向海外。

重获动力

海指近期的表现重新吸引了人们的关注。

2025年，该指数的总回报率约为23%，超过了标普500指数约18%的总回报率和纳斯达克综合指数约20%的涨幅。

该指数还在2026年2月首次突破5000点大关，这是一个一度看似遥不可及的里程碑。

投资者的兴趣也体现在基金上。

截至7月10日，两只追踪海指并在新加坡上市的交易所交易基金 (exchange-traded funds, 简称ETF)——SPDR海指ETF和Amova新加坡海指ETF——合计资产规模已达约54亿新元，凸显了投资者对该基准指数日益增长的兴趣。

对于不想挑选个股的投资者来说，这是一种投资新加坡增长故事的简单方式。

依托区域网络优势的银行业

人们通常从银行股的权重来描述海指，但这种集中度也可以解读为新加坡金融业作为连接区域的桥梁所扮演角色的体现。

您是否知道，按市值计算，星展银行现在的规模已超过德意志银行 (Deutsche Bank)、巴克莱银行 (Barclays) 和法国巴黎银行 (BNP Paribas)？

这告诉我们新加坡的银行已经取得了长足的发展。

随着星展银行、华侨银行和大华银行将其业务版图扩展到亚细安、大中华区及其他主要市场，它们已不再仅仅是本土机构。

当区域贸易增长、财富流动加深、企业在亚洲扩张时，新加坡的银行都处于有利地位，能够参与其中。

从这个意义上说，海指不仅让投资者能够投资于新加坡国内经济，还能分享区域增长的红利。

迈向未来

海指的故事也不仅仅局限于银行业。

吉宝已从其工业根基转型，涉足基础设施、房地产和互联互通领域，以满足能源转型、城市化和数码化等领域的全球需求。

胜科海事 (Seatrium) 将新加坡的岸外与海事工程能力带入全球能源市场。

在其他领域，新电信连接了区域内的消费者、企业和数码基础设施，而新科工程则体现了新加坡在航空航天、智慧城市、国防和公共安全领域建立的先进工程基础。

如今，新加坡航空公司仍然是本国最知名的国际品牌之一。

这些公司共同展示了新加坡市场如何能够地域虽小，影响却广。

这种影响力也正以新的形式呈现。

海指中那些我们熟悉的名字，已不再仅仅与传统行业挂钩。

其中一些公司现在正参与构建下一阶段增长所需的数码轨道。

例如，新电信与Nvidia在人工智能云和“图形处理器即服务”(GPU-as-a-Service) 方面的合作，让新加坡及区域内的企业更容易获得先进的计算能力。

吉宝与Dell的合伙业务指向了亚洲下一代高效、支持人工智能的数据中心，而Venture Corporation则反映了数码经济背后高价值的硬件和制造业产业群基础。

所有这些都让年轻投资者有机会投资于参与区域人工智能建设基础设施的公司，涵盖从计算能力、数据中心到工程和先进制造业等领域。

未来仍在书写

超越自我的能力至关重要。

海指持续证明着这一点。

其成分股公司必须与新加坡共同转型——从转口贸易经济体到制造业产业群基地，再到区域枢纽和全球金融中心，如今正迈向一个更智能、可持续和互联互通的经济体。

与新加坡一样，海指的下一章也将与过去截然不同。

随着我们在数码基础设施、可持续发展、先进制造业、区域金融和跨境资本流动中找到新的增长引擎，其面貌也在改变。

一些分析师认为，海指未来有望达到10,000点。一个重要的问题是，这样的增长代表了什么？公司是否将拥有更深厚的市场和更广泛的参与度？新加坡经济能否继续创造超越其自身规模的价值？

走过60年，海指既是一份历史记录，也代表着一种未来可能。它不仅描绘了新加坡知名企业如何发展成为区域和全球性企业，也随着这些企业征程的展开，继续与共和国共同成长。

作者曾是《商业时报》记者

欲了解更多关于海指的信息，请访问 https://www.businesstimes.com.sg/keywords/sti60