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近期油价走弱或受多重因素影响

【新加坡】自11月初以来，截至撰稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格已从10月30日创下的每桶105美元的波段高点回落了19%。

近期油价走弱可归因于几个因素，主要是市场预期供应改善和需求疲软。

供应方面，越来越多的迹象表明，通过霍尔木兹海峡的石油流量正在恢复，这加强了全球可能出现供应过剩的预期。尽管据报道，这条重要水道附近的油轮曾遭到水雷袭击，但中东地区的出口显示出韧性，复苏速度快于预期。

此外，国际能源署（International Energy Agency）等主要能源组织的近期报告指出，全球石油市场将在今年第四季度恢复供应过剩，日均供应量为1.05亿桶（bpd），比预测需求高出170万桶/日。

另一个因素是主要石油消费国发出的需求疲软信号。中国国家统计局数据显示，作为全球第二大石油消费国，中国10月份的炼油量环比下降2%，同比下降8.1%。这引发了对工业增长势头和消费放缓的担忧，导致炼油商减少原油进口量，进而为基准油价降温。

在欧洲，多国也报告柴油需求出现两位数的下降；而在夏季驾车出行高峰期，美国的汽油消费量也比去年同期略有下降。

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从技术角度来看，WTI油价近来已显现疲软迹象。11月4日，油价跌破了每桶94美元的关键上升支撑线，而自7月初以来，该支撑线一直是油价形成更高低点的基础。与此同时，油价也跌破了50日简单移动平均线（SMA）。自8月中旬以来，油价一直运行在该均线上方，该均线在10月初的回调中曾作为动态支撑。

11月16日，油价未能收复每桶89美元的水平，使得中期价格趋势的疲软变得更加明显。该水平在10月初曾是横向支撑位，现在油价已跌破该水平，使其转变为一个潜在的阻力区。跌破100日简单移动平均线进一步强化了这一疲软趋势。

从平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence，简称MACD）指标来看，该动量指标也显示，自9月中旬以来，看涨势头一直在减弱，这与近期的价格疲软相符。

总而言之，在需求疲软和供应过剩预期的背景下，再加上图表上的技术性破位信号显示势头已从看涨转向看跌，WTI原油价格未来可能面临持续的下行压力。

如果抛售压力持续，油价可能继续走低，探向每桶80美元和75美元的下一个支撑位，以分别重新测试8月26日和8月5日形成的前期波段低点。

作者是辉立证券研究（Phillip Securities Research）的高级研究分析师