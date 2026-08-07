扬子江船业发布强劲上半年财报后股价大涨7.9%

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公司净利润增长28.4%，达8亿美元

[新加坡]—— 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 的股价在周四发布强劲的上半年盈利增长报告后，于周五（8月7日）上午9时02分开盘后不久，大涨7.9%（即0.31新元），至4.25新元。

这家主板上市公司公布，在截至2026年6月30日的上半年，其净利润从去年同期的42亿元人民币增至54亿元人民币（约合8亿美元），增幅为28.4%。

该公司在周四提交给交易所的文件中表示，这主要是由于以更高合同价格承接的船舶进入逐步建造阶段，带来了更高的造船收入；同时，产品组合也向超大型液化天然气双燃料集装箱船和超大型乙烷运输船等高利润船型发生了有利的转变。

该集团旗下新设立的宏远船厂启动造船业务，也对净利润的增长有所贡献。

上半年每股盈利为136.4分，高于去年同期的106.02分。上半年营收同比增长36.2%，从去年同期的129亿元人民币增至175亿元人民币。