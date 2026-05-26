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下一代核能的动力源泉：人工智能热潮引领混合融资新浪潮

但对此类技术进行洗牙，将取决于能否吸引银行和机构投资者

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Janice Lim

Janice Lim

Published Tue, May 26, 2026 · 01:00 PM
    • 虽然太阳能和风能是技术最成熟、商业上最可行的清洁能源，但它们属于间歇性能源。
    • 虽然太阳能和风能是技术最成熟、商业上最可行的清洁能源，但它们属于间歇性能源。 照片：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在2024年5月通过与一家特殊目的收购公司合并上市之前，初创公司Oklo拥有的不过是一个先进核裂变反应堆的设计方案。

    它没有正在运行的反应堆，没有收入，也尚未获得建造商业化机组的监管批准。

    其公司OpenAI创造了人工智能聊天机器人ChatGPT的Sam Altman的支持下，Oklo在上市前估值约为8.5亿美元，为早期投资者带来了可观的回报。

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