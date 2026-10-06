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“The BTLuxe Edit – Future:Legacy”是一场奢侈品研讨会，是The Business Times《商业时报》50周年庆典活动的一部分。这场为期半天的会议汇聚了思想领袖、创意创始人及文化名人，共同探讨新加坡及亚洲的奢侈品行业格局，以及其未来将如何被重新定义。

会议还将发布“The BTLuxe Edit”影响力榜单，该榜单囊括了众多定义了新加坡奢侈品行业、并持续推动其迈向新高的传统与新兴品牌及人物。

该榜单包含来自10个领域的50个品牌及人物，他们在视觉、味觉、感觉和内涵等多个维度上影响了奢侈品的定义。榜单由《商业时报》编辑团队及特邀行业领袖小组评选得出，旨在致敬那些在各自领域中产生深远影响的品牌与个人。

建筑设计

这些建筑师及工作室的作品改变了人们在空间中活动与居住的方式。

室内设计

这些设计师的室内作品为从住宅到地标性酒店等各类空间的居住体验设立了标准。

手工技艺

这些制造者、收藏家和守护者深化了人们对各种媒介手工艺的理解，将其视为对卓越的追求。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

珍馐美食

这些餐饮业者使新加坡成为品味挑剔的食客们向往的美食胜地。

酒店服务

这些酒店经营者和旅游业远见者为新加坡迎接世界游客的方式设立了标准。

文化艺术

这些艺术家、画廊经营者和机构塑造了新加坡乃至亚洲的文化生活。

健康养生

这些品牌和从业者塑造了新加坡在身、心、灵层面追求美好生活的方式。

艺术赞助

这些收藏家、授权人和机构领袖的慷慨之举，丰富了整个地区的文化及公民生活。

商业企业

这些富有远见的创始人和创意企业家，他们创办的企业都具有独特的视角和理念。

场所营造

这些目的地背后的远见者，他们所打造的场所超越了零售或酒店服务的范畴，对其服务的社区具有深远意义。