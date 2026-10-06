议程
Karl Michael Gutierrez Linantud
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
13:00 - 13:30
嘉宾抵达与签到
14:00 - 14:10
欢迎致辞
50载商业新闻报道，与50年亚洲奢华传奇交相辉映。
主讲人：
Chen Huifen，《商业时报》(The Business Times) 编辑
14:10 - 14:55
开场专题讨论：奢侈品行业的下一篇章
不断变化的期望、品牌相关性以及亚洲在全球奢侈品市场中日益增长的影响力。
14:55 - 15:40
专题讨论：从旧建筑到新地标——场所营造的商业之道
从旧建筑到新地标——如何重新构想被忽视的空间，创造文化和商业价值。
专题讨论嘉宾：
Wee Teng Wen, Lo & Behold 管理合伙人
Ashish Manchharam, Elevate Capital 创始人
Sandy Assakul, 曼谷 Baan Trok Tua Ngork 联合创始人
15:40 - 16:25
专题讨论：亚洲艺术世界的未来
为何全球主要拍卖行不再将亚洲视为巡回展的一站，而是在该地区建立永久性基地。
专题讨论嘉宾：
Jasmine Prasetio, Sotheby’s 东南亚董事总经理
主持人：Helmi Yusof，《商业时报》生活服务产业群副编辑
16:25 - 16:45
社交与茶歇
16:45 - 17:30
专题讨论：亚洲旅游与酒店业新版图
酒店、美食、建筑和设计如何塑造奢华旅行的未来。
专题讨论嘉宾
Loh Lik Peng, Unlisted Collection 创始人
Chan Soo Khian, SCDA Architects 首席建筑师
主持人：Claressa Monteiro，《商业时报》音频主管
17:30 - 18:00
炉边对话：与 Francis Yeoh 及 Yeoh Pei Xien 对谈
传承与重塑：YTL 主席 Francis Yeoh 与 YTL Hotels 战略与转型副总裁 Yeoh Pei Xien，共话如何驾驭传承并重塑传奇。
18:00 - 18:10
闭幕惊喜：精选威士忌品鉴会
在 La Maison Du Whisky 的年度 Whisky Live 威士忌节开幕前，加入我们，一同品鉴 Mortlach 15年 Gordon & MacPhail 酒厂标系列。
18:10 - 18:35
入选者名单发布
正式揭晓 The BTLuxe Edit 入选者名单。
18:35 - 19:00
闭幕社交酒会
19:15 - 21:15
庆祝晚宴——仅限受邀嘉宾
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