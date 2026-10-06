The Business Times
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议程

Karl Michael Gutierrez Linantud

Published Tue, Oct 6, 2026 · 05:20 PM

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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13:00 - 13:30

嘉宾抵达与签到

14:00 - 14:10

欢迎致辞

50载商业新闻报道，与50年亚洲奢华传奇交相辉映。

主讲人：

Chen Huifen，《商业时报》(The Business Times) 编辑

14:10 - 14:55

开场专题讨论：奢侈品行业的下一篇章

不断变化的期望、品牌相关性以及亚洲在全球奢侈品市场中日益增长的影响力。

14:55 - 15:40

专题讨论：从旧建筑到新地标——场所营造的商业之道

从旧建筑到新地标——如何重新构想被忽视的空间，创造文化和商业价值。

专题讨论嘉宾：

Wee Teng Wen, Lo & Behold 管理合伙人

Ashish Manchharam, Elevate Capital 创始人

The Business Times turns 50

Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

Explore BT50

Sandy Assakul, 曼谷 Baan Trok Tua Ngork 联合创始人

15:40 - 16:25

专题讨论：亚洲艺术世界的未来

为何全球主要拍卖行不再将亚洲视为巡回展的一站，而是在该地区建立永久性基地。

专题讨论嘉宾：

Jasmine Prasetio, Sotheby’s 东南亚董事总经理

主持人：Helmi Yusof，《商业时报》生活服务产业群副编辑

16:25 - 16:45

社交与茶歇

16:45 - 17:30

专题讨论：亚洲旅游与酒店业新版图

酒店、美食、建筑和设计如何塑造奢华旅行的未来。

专题讨论嘉宾

Loh Lik Peng, Unlisted Collection 创始人

Chan Soo Khian, SCDA Architects 首席建筑师

主持人：Claressa Monteiro，《商业时报》音频主管

17:30 - 18:00

炉边对话：与 Francis Yeoh 及 Yeoh Pei Xien 对谈

传承与重塑：YTL 主席 Francis Yeoh 与 YTL Hotels 战略与转型副总裁 Yeoh Pei Xien，共话如何驾驭传承并重塑传奇。

18:00 - 18:10

闭幕惊喜：精选威士忌品鉴会

在 La Maison Du Whisky 的年度 Whisky Live 威士忌节开幕前，加入我们，一同品鉴 Mortlach 15年 Gordon & MacPhail 酒厂标系列。

18:10 - 18:35

入选者名单发布

正式揭晓 The BTLuxe Edit 入选者名单。

18:35 - 19:00

闭幕社交酒会

19:15 - 21:15

庆祝晚宴——仅限受邀嘉宾

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