新兴企业奖

Kskin Management Pte Ltd

总部位于新加坡的 Kskin 采用先进的韩国护肤技术和独家配方，提供能在15分钟内完成的高效面部护理服务。该公司的业务已从新加坡扩展至马来西亚和菲律宾，并即将在美国开设第一家分店。其主要客户是寻求高效面部护理的个人。Kskin 的特色在于提供按次付费服务，无需购买配套或提前预约，并计划推出一款客户移动应用程序，用于人工智能（AI）皮肤分析和电子预订。

Pancare Medical Pte Ltd

Pancare 主要提供私人全科医生（GP）医疗服务和医疗服务项目，包括拭子检测隔离设施、社区护理设施、疫苗注射中心和冠病治疗设施。该公司总部位于新加坡，在邻里社区经营六家全科诊所，并计划每年增设两到三家，重点关注老龄化住宅区。其主要客户包括医疗保健机构、政府组织和年长人士。Pancare 凭借其强大的项目执行能力脱颖而出，在疫情期间成功运营了多个检测和疫苗注射中心以及一个过渡性护理设施，使其在与大型医院和医疗保健运营商的竞争中保持优势。

有光科技 (Fano Labs Limited)

Pancare 主要提供私人全科医生（GP）医疗服务和医疗服务项目，包括拭子检测隔离设施、社区护理设施、疫苗注射中心和冠病治疗设施。该公司总部位于新加坡，在邻里社区经营六家全科诊所，并计划每年增设两到三家，重点关注老龄化住宅区。其主要客户包括医疗保健机构、政府组织和年长人士。Pancare 凭借其强大的项目执行能力脱颖而出，在疫情期间成功运营了多个检测和疫苗注射中心以及一个过渡性护理设施，使其在与大型医院和医疗保健运营商的竞争中保持优势。

有光科技 (Fano Labs Limited)

总部位于香港的有光科技是一家专注于人工智能驱动语言解决方案的公司，其核心技术包括自动语音识别（ASR）、说话人日志、语音生物识别和自然语言处理（NLP）。该公司服务于企业和公共部门客户，包括香港的主要银行和监管机构。有光科技凭借其先进的交互分析系统 Caliniter 脱颖而出，该系统利用人工智能处理混合语言和多语言环境，实现精确的分析和合规审查。其深度学习技术能够准确进行自动语言检测并区分多个说话人，从而提升客户体验和合规效率。

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新兴企业可持续发展奖

Pyxis Maritime Pte Ltd

总部位于新加坡的 Pyxis Maritime 专注于海事电气化领域，为电动船舶提供全面的生态系统。其商业模式包括电动船舶生产、专有的数字软件层以及能源解决方案，旨在实现电动船舶的无缝应用。该公司在新加坡运营，并正向日本、韩国、台湾、香港和泰国扩展。Pyxis 的独特之处在于其采用综合性解决方案来减少碳排放，并致力于发展可持续的海事产业。

RushOwl Singapore Pte Ltd

RushOwl 开发了 RushTrail 应用程序，为企业和学校提供需求响应式和自我优化的巴士共享服务。该公司服务于新加坡、马来西亚和印度的市场，并计划扩展到泰国、韩国、香港和澳大利亚。其独特之处在于使用人工智能（AI）优化车辆使用并降低运营成本，同时保证乘客有车可乘。RushOwl 能帮助用户显著节省交通费用和通勤时间。

PT. Peduli Alam Nusantara (Plana)

Plana 是印度尼西亚的一家社会企业，致力于将塑料和谷壳废料转化为一种名为 PlanaWood 的可持续材料，可作为建筑和家具产品中天然木材的耐用替代品。该公司总部位于印度尼西亚，目标客户为建筑、设计、房地产和政府部门。其创新之处在于使用60%的稻壳和30%的塑料废料，从而显著减少对环境的影响，并为减缓气候变化做出贡献。Plana 的生产过程不仅有益于环境，还通过从废料中创造经济价值来支持当地农民和拾荒者。

最具潜力可持续初创企业奖

Life Lab Resources Pte Ltd

总部位于新加坡的 Life Lab Resources 利用绿色生态技术革新厨余垃圾管理方式，以保障食品安全。他们通过三个步骤——WasteMaster 处理、生物精炼厂和可持续整合——回收厨余垃圾并将其价值化，从而生产高质量的蛋白质并减少浪费。其知名客户包括滨海湾金沙和樟宜机场。该公司的独特之处在于能够回收混合的厨余垃圾流，从而显著减少送往焚化炉和垃圾填埋场的废物量。

The Powder Shampoo Pte Ltd

The Powder Shampoo 是一个以地球为先、无塑料、植物赋能的品牌，通过其纯素、零残忍的粉末变泡沫配方，正在革新个人护理行业。该公司总部位于新加坡，其产品100%无水，采用轻质铝瓶包装，每单位重量的洗涤次数多10倍，从而减少对环境的影响。公司已收到来自40多个国家的订单，并与丝芙兰（Sephora）和全食超市（Wholefoods）等高端零售商合作。该品牌的突出特点是确保产品对海洋生物无害，且易于回收。