SUSTAINABILITY INNOVATION WINNER

该公司正推出太阳能计划，并从其新加坡总部率先实施。

【新加坡】进入位于新加坡西部工业区裕群路 (Joo Koon Road) 的 BigFoot Logistics 总办公楼时，员工和访客都必须在门口脱鞋。

该公司集团首席执行官 Sanny Abdullah 希望他们能有宾至如归的感觉，并表示不穿鞋对员工有好处。

“他们在办公室待一整天。整天穿着鞋既不舒服也不健康，”他在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示。

那么，这并非全球减少碳足迹努力的一部分？可持续发展的倡导者支持少穿鞋，因为这能减少材料使用、制造业产业群的排放和垃圾填埋，但这并未被纳入 BigFoot Logistics 的环保计划中。“不，我没想过这个问题，”他坦言。该公司的重点更多在于传统措施：控制其 320 辆运输卡车的排放；转向可再生能源；开展垃圾发电项目；以及将 ESG（环境、社会和治理）框架整合到其整体业务中。Abdullah 说：“我们正在将车辆转换为电动车——我们的建筑和仓库都由太阳能板供电。我们已经停止打印。我们不再打印纸张。这些（措施）都已落实到位。”

凭借这些以及更多的努力，BigFoot Logistics 荣获了今年的 E50 可持续创新特别表彰奖。

公司车队中的柴油车安装了柴油机尾气处理液系统以减少有害排放。此外，公司还使用驾驶员监控系统和高级驾驶辅助系统来提高燃油效率和道路安全。BigFoot Logistics 正在推出太阳能计划，并从其新加坡总部率先实施。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

这包括改造商用卡车，使其也具备利用太阳能的能力。继新加坡之后，该公司将在其马来西亚、印度和澳大利亚的业务中跟进实施。公司正利用智能数字化工具来优化其仓库的工作流程，从而精简库存并减少运营能耗。将食品和农业废料转化为可再生能源和有机肥料的计划也已公布。Abdullah 解释说，对于 BigFoot Logistics 的车队而言，电动化仍在进行中，因为充电基础设施尚未完全到位。但公司已全面禁止打印纸张，同时将太阳能电力消耗比例提升至 70%。其在新加坡的 800 名员工也已参加培训课程，学习绿色环保的重要性以及如何支持这项工作。他指出：“这已成为他们关键绩效指标 (KPI) 的一部分，他们的奖金和晋升可能都与此挂钩。”这家物流公司的客户包括职总平价合作社 (NTUC FairPrice)、樟宜综合医院 (Changi General Hospital)、Samsung 和樟宜机场，公司成立于 1992 年。公司于五年前开始走上绿色发展道路，从早期的运营合规和车队效率提升，发展到在 2020 年代中期形成正式的 ESG 框架。2026年初，BigFoot Logistics 不再局限于零散的运营升级。公司聘请了一名全职可持续发展经理，负责集中管理内部 ESG 报告、设定正式的 KPI、进行追踪并制定长期可持续发展路线图。Abdullah 说：“我们希望走向绿色环保，也希望地球成为一个安全的地方。一旦气温上升，我们将面临很多灾难，比如洪水、恶劣天气。我们对这一切感到担忧。如果各种干扰接踵而至，我们的业务也会受到影响。”他补充说，已采取的可持续发展措施给公司带来了“高昂的成本”，但他已经计算过。“我们现在还未能节省开支，但未来几年将能看到成果——可能再过几年就会见效。”