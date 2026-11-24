5-YEAR WINNER

该公司希望通过产品驱动的增长，将本土品牌带入中国美容市场

Arich Tan 是 A Wellness Holdings 的首席执行官兼创始人，该公司是本地美容与健康行业的佼佼者。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

14年来，健康、美容与保健集团 A Wellness Holdings (AWHL) 一直是本地美容与健康行业的中坚力量。

多年来，它已从一家脊骨神经治疗诊所发展成为一个业务范围涵盖美容、医疗美容乃至中医 (TCM) 的集团。

其产品组合包括脊骨神经治疗与保健品牌 Natrahea、美容服务提供商 Haach 及其医疗美容分支 Dr Haach，以及中医服务提供商 Guo Tai。

首席执行官兼创始人 Arich Tan 告诉《商业时报》，公司正计划推出新的产品驱动策略，希望凭借其知名健康与保健服务品牌的声誉，将本土的成功经验推向海外。

该公司也在庆祝其最新成就——在由《商业时报》和新加坡毕马威 (KPMG) 联合举办的“五十家杰出企业奖” (Enterprise 50 awards) 中荣获五年奖。该荣誉授予累计五年入选五十家杰出企业榜单的公司。

AWHL 于2012年在百汇广场 (Parkway Parade) 开设了第一家脊骨神经治疗诊所，由此起步。

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公司的增长潜力从一开始就显而易见。在三个月内，它开设了第二家分店，九个月内又开设了第三家。

在成立第一年，AWHL 还完成了对一个竞争对手的首次收购，那也是一家位于百汇广场的诊所。

该诊所的负责人对 AWHL 的迅速扩张感到好奇，于是找到了 Tan。

Tan 发现这个竞争对手积累了大量债务，于是两人商定了一项能让该企业清偿债务的方案。

这是 Tan 多年来进行的几次“白武士”收购中的第一次，他接手了一些因财务困难或业主希望退出的知名水疗中心和美容诊所。

AWHL 最重要的收购之一是 Haach，这是一个新加坡美容品牌。在其创始人决定出售业务时，该品牌已经营了约19年。

这个决定来之不易，交易执行过程也颇为艰难，耗时近一年才完成。但 Tan 看到了此举的价值，它使集团能够收购一个拥有忠实客户群的知名本土品牌。

“当时这是一个大胆的决定，因为我们其实没有那么多现金，”他说，“但我们决定接受挑战。”

在2014年接管该品牌后，公司扩展了其服务范围，增设了医疗美容分支 Dr Haach，提供肉毒杆菌和激光治疗等服务，以迎合其日益老龄化的客户群。

这并非他们最后一次收购。在新冠疫情之后，一些竞争对手在维持运营方面陷入困境，这为 AWHL 提供了收购它们的机会。

如今，AWHL 运营着七家 Natrahea 分店、四家 Haach 美容店、三家 Dr Haach 美容诊所以及两家 Guo Tai 中医诊所。

这些业务涵盖了从脊骨神经治疗和肌肉理疗到护肤和美容疗程等不同方面的健康服务。

展望未来

在将集团打造为本地美容与健康行业多元化参与者的基础上，Tan 开始对业务全球化产生了浓厚兴趣，尤其对中国市场抱有期待。

“这绝非易事，”他承认道。“我见过有人进军中国，但不到三年就打包回来了。你需要一个好的本地合作伙伴来了解市场需求，即便如此，也无法保证你一定会成功。”

但他相信，集团可以在2027年通过向产品化转型，以其成熟的服务品牌为基础，接触更广泛的消费群体，同时为国际扩张奠定基础。

该集团计划扩展 Haach 旗下的护肤产品线，以及 Natrahea 旗下的保健品，包括胶原蛋白、维生素、益生菌和镁产品。

Tan 认为，产品为国际扩张提供了更大的机会，因为它们可以通过海外合作伙伴进行分销，无需承担开设诊所和沙龙所需的人力及运营成本。

他表示，Haach 尤其具有触及全球消费者的巨大潜力。该集团目前正在中国及其他市场探索授权和分销的合伙业务。

“这是一个拥有近30年历史的新加坡品牌，”他说。“我们希望为 Haach 打造一个新加坡制造的家喻户晓品牌的传奇，然后将其推广到全世界。”

他指出，集团的实体店将继续扮演重要角色，它们本身既是业务实体，也是客户发现其产品的渠道。

保持竞争力

Tan 表示，在充满挑战的健康与保健行业中保持竞争力的挑战从未消失。

他认为，集团多年来能够保持竞争优势，归功于其对品质的专注以及适应消费者需求的意愿。

对于行业内的小企业来说，生存并非易事，新进入者可能很快就会面临困难并停止运营。

提供保健服务的人力成本会迅速累积，而扩张门店网络则需要在员工培训和运营方面投入更多资金。

他解释说，与此同时，一个快速变化且竞争激烈的市场可能会威胁到客户留存率——新的经营者迅速进入市场，通常通过大幅折扣来吸引顾客。

“我们选择不参与这些价格战，”Tan 说。相反，AWHL 致力于保持高质量的服务，以提高顾客的支付意愿。

决定行业参与者成功与否的另一个因素是他们能否适应不断变化的消费者偏好。

注意到年轻消费者越来越回避业内常见的激进销售策略，AWHL 一直在开发一款旨在改变客户体验的移动应用程序。

这款名为“魔镜” (Magic Mirror) 的应用使用人工智能技术，通过智能手机摄像头分析面部特征，识别色斑、眼袋等问题区域，并推荐合适的治疗方案。

他解释说，这让消费者甚至在步入店面前，就能自行了解自身需求并查看可用的服务。

“现在的年轻消费者希望购买市场上价格透明的东西，做完服务就离开，”他说。“他们不希望有理疗师或顾问跟他们交谈。”

Tan 表示，集团将约20%的利润用于新的发展项目，包括此类技术的研发。

他理解，对于其他中小企业来说，为这些投资寻找资金可能具有挑战性——AWHL 自身就花费了大约两年时间和150万新元用于人工智能应用的开发。

但从长远来看，随着老龄化社会对健康需求的增长，这种积极适应的意愿将带来回报。

“人们现在更加关注健康和美容，因为人们希望（随着年龄增长）看起来更好，”他说。“这不是一个夕阳产业。”