THIRD WINNER

随着这家起重机租赁集团准备进行海外扩张，其第二代首席执行官Chris Ang正将精准的分析能力和新的领导体系与以人为本的理念相结合。

Pollisum集团为2027年设立了两大主要目标：拓展海外市场，以及实现1亿新元的年营收。

但第二代首席执行官Chris Ang的眼光更为长远。他希望在未来五到十年内，将家族企业打造成一个国际品牌，能够承接日益复杂的项目，并在他卸任后仍能蓬勃发展。

要实现这一目标，不仅需要扩大车队规模和开拓新市场，还需要更强大的管理、更完善的系统和审慎的投资决策。

Pollisum在今年的“企业50强”奖项中排名第三。该公司预计2026财年的营收将从2025财年的7520万新元增至9200万新元，并计划在2027财年达到1亿新元的目标。

对于2025年1月接替父亲出任首席执行官的Ang来说，他面临的挑战是在追求增长的同时，避免业务过度扩张。

他表示：“我倾向于更积极地追求增长，但我希望这种增长是建立在可靠的数据和经过计算的风险之上的。”

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将海外计划付诸行动

Pollisum已开始为其国际化雄心投入资本。

该集团今年成立了一家海外子公司，并已在其扩张计划上投入500万新元，资本支出目标为1000万新元。一台起重机计划于2027年第一季度交付，年内还计划交付另外九台，使总目标达到10台。

公司也在扩大其在马来西亚的现有业务。其马来西亚子公司成立于2016年，目前运营着17辆牵引车和重型运输车。Pollisum计划在2027年将车队规模扩大到22至25辆。

Ang说：“我们计划明年开始海外扩张，这建立在我们在新加坡奠定的基础之上。为了维持这种增长，我们需要发展自身能力、加强系统，并建立一个能够跨市场管理业务的领导团队。”

在新加坡，他也对Pollisum的运营方式进行改革。随着业务日益复杂，该集团已任命一名首席财务官和一名总经理，以加强管理团队。

公司还正在推行一套运营管理系统，以改善协调和监督。此前，公司传统上依赖于基于Excel的工作看板和一个企业资源规划系统。

对Ang而言，这些变革是为了让Pollisum能进行更大规模的运营，而不仅仅是增加设备和承接更多工作。

懂得适时收手

Ang曾在PwC工作，并于2016年加入Pollisum。他的第一项任务是帮助扭转其父亲在马来西亚陷入困境的运输业务，并成功使其恢复收支平衡。

他的方法与他的父亲Ang Ka San不同。Ang Ka San于1984年与妻子共同创立了Pollisum，最初是一家小型起重机维修公司。

Ang说：“我父亲在做决策时，非常依赖他的直觉和多年的行业经验。而我则采用更具分析性的方法，在投入前会仔细研究盈利能力、成本和潜在风险。”

这种思维方式有时也让他做出艰难的决定。

其中之一是关闭Pollisum Logistics，尽管该业务当时是盈利的。他认为其回报不足以支撑所需的资源和管理精力。他没有继续运营，而是将其车队转移到Pollisum Engineering，从而更好地利用现有设备，同时推迟了进一步的资本支出。

目标不止于首次公开募股

如果能帮助Pollisum发展新能力或进入新市场，Ang对进一步的收购和引入战略投资者持开放态度。该集团于2025年收购了Gim Sen，他并未排除未来进行更多交易的可能性。他也没有排除最终上市的可能。但他明确表示，首次公开募股（IPO）应服务于业务发展，而不应成为目标本身。

他表示：“从长远来看，首次公开募股是我们可能考虑的选项，但我们不认为上市本身就是最终目的。”

更重要的是，建立一家具备持续增长的管理和运营实力的公司，无论其最终是否上市。

这也影响了Ang如何扮演他作为第二代领导者的角色。从父亲手中接管公司，并没有让他自动赢得那些与创始人共事多年的员工的信任。

他说道：“作为家族的一员，我获得了领导的机会，但他们的信任是我必须去赢得的。”他补充说，他利用晚上和周末的时间与员工并肩工作，以了解业务并建立这些关系。

超越数字的追求

尽管外界关注明年的里程碑，但Ang的长期抱负并不仅仅以营收或Pollisum进入的市场数量来衡量。

他希望公司能成为一个以可靠的设备、能干的员工和优质的服务而闻名的国际品牌。他还希望公司的扩张能为员工创造机会，让他们获得经验、发展新技能并提升职业生涯。

对Ang而言，国际扩张也是培养Pollisum下一代领导者的机会。随着集团进入新市场，他希望员工能承担更大的责任，并获得管理跨国业务所需的经验。建立这一领导梯队是他实现公司在他卸任后仍能蓬勃发展的雄心的核心。

他说：“当增长能帮助我们的员工在职业上取得进步，并改善他们家庭的生活时，这种增长才是有意义的。”

这是他从父亲那里学到的责任感。

Ang回忆起有一次，他的父亲告诉他Pollisum需要照顾800多人。他感到很困惑，因为当时公司只有400名员工。

他的父亲解释说，他也把员工的配偶和孩子算了进去。每个员工的家庭都依赖公司来维持生计。

如今，Pollisum拥有415名员工。在准备带领公司进入新市场之际，Ang希望保留这种责任感。

他说：“作为第二代领导者，我认为我的角色是在父母开创的基础上再接再厉，并为公司在我卸任后仍能蓬勃发展做好准备。”

1亿新元的营收目标和海外扩张可能标志着Pollisum重要的一年。但Ang心中有一个更长远的成功标准。

“如果在我卸任后很久，Pollisum仍能持续繁荣并照顾好它的员工，我将认为这是一种成功。”