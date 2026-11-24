这家架空地板专家正在打造新产品，并为领导层交接铺路

Millennium 3 Building Products 董事经理 Flora Lee 寄望于新鲜血液和新产品，在公司运营 26 年后推动品牌向前发展。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

新视角、新鲜血液、新理念。Millennium 3 Building Products 的创始人兼董事经理 Flora Lee 表示，在运营超过 25 年后，她的公司正迈向“Millennium 2.0”时代。

在位于新加坡西部裕廊工业区的 Millennium 3 办公室里，Lee 在一次交谈中透露，现在是公司考虑推出自有品牌、培养接班人以及将人工智能（AI）融入业务流程的恰当时机。

“这将为我们带来更多机遇，”Lee 说。“我们明确希望实现增长，并更好地渗透海外市场。”

该公司成立于 2000 年 8 月，是本年度“新加坡金字品牌 50 强”（Enterprise 50, E50）奖项的最高获奖者。该奖项由《商业时报》（The Business Times）和新加坡毕马威（KPMG）联合主办，华侨银行（OCBC）赞助，并得到了新加坡企业发展局（Enterprise Singapore, Enterprise SG）、新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）和新加坡交易所集团（SGX Group）的支持。

“在最近的 E50（评审）面试中，我（分享）的结论是，26 年后，下一步是什么？那将是 Millennium 2.0，伴随着新一代的加入，或许还有新视角、新鲜血液和新理念。我们明确希望实现增长，”Lee 说道。

巧合的是，接班人计划和海外扩张正是 Millennium 3 在往届 E50 评选中收到的批评意见。

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这家以架空地板专家身份打响名堂的公司，目前在马来西亚开展业务，并希望借助数据中心热潮，通过自有品牌以经销商模式进行区域扩张。

架空活动地板在主地面上方创建了一个二级平台，为下方布设电缆、线路和其他基础设施留出空间。这类系统非常适合办公室和数据中心，因为在这些场所，灵活性和易于重新配置的特性备受重视。

Millennium 3 于 2017 年首次参加 E50 评选，名列第 45 位。公司吸取了评审的经验教训，于 2024 年再次参赛，排名第 18 位。去年，Millennium 3 排名第 5。

“E50（评选）是一个强大的品牌，广受认可。市场上有许多奖项，但我认为这是声誉卓著的奖项之一，”Lee 说。

然而，除了与该评选相关的品牌效应外，Lee 解释说，她和她的公司也从严格的评审过程中受益匪浅。

她详细说明，E50 评审员提出的关于财务、公司传承、可持续性和国际化的尖锐问题，也正是她的客户在招标过程中想了解的。

为回应这些批评，Millennium 3 去年首次将业务扩展到马来西亚市场，于 5 月注册了一家子公司，并在两个月后获得了其首个项目，即为一家 Equinix 数据中心安装架空地板。

Lee 表示，该项目已经完成，并且 Millennium 3 已在马来西亚获得了第二个项目，届时公司将推出其自有品牌产品，但该产品与地板无关。

提升新高度

虽然 Millennium 3 最初是一家架空地板专家，但现已涉足天花板相关产品，特别是吊顶式热通道封闭（Hot Aisle Containment, HAC）系统。

这种吊顶式 HAC 系统可以捕获 IT 设备（如数据中心内的服务器机架）排出的热废气，并将其直接导回冷却单元，防止热空气与室内其他空气混合。

Millennium 3 目前与数据中心基础设施解决方案公司 Tate Global 合作，作为其分包商，在其项目中使用 Tate Global 的 HAC 系统产品。

但 Lee 告诉《商业时报》，现在是 Millennium 3 推出自有 HAC 系统产品以填补市场空白、并促进自身成长的成熟时机。

她说，Tate 与马来西亚其他经销商的现有协议，有时会因定价或准入问题而给 Millennium 3 的潜在客户带来障碍。

一方面，由于涉及 Tate 在马来西亚的经销商的限制，Millennium 3 有时无法竞标某些项目。另一方面，也有些客户希望安装 HAC 系统，但因 Tate 产品的保费品牌定位而无法负担其价格。

“这就是我们推出自有产品的原因，”Lee 说。

拥有自己的 HAC 系统产品线，也让 Millennium 3 能够更灵活地满足数据中心不断变化的需求。

“我们 70% 的业务实际上来自数据中心，而数据中心项目主要涉及天花板和封闭系统，”Lee 说。“因此，我们已经从架空地板专家转型为整体地板和数据中心解决方案提供商。”

一旦 Millennium 3 的自有品牌 HAC 系统获得几个项目，Lee 打算通过经销商模式进行区域扩张，以期乘上数据中心建设热潮的东风。

当被问及热潮减退后会发生什么时，Lee 表示，由于数据中心的设备和装修每五到十年就会更新一次，因此仍有充足的机会。

创办 Millennium 3

Lee 于 2000 年 8 月与三位商业伙伴共同创立了这家公司，当时她辞去了在 Getz Group of Companies 旗下的国际贸易、营销和分销公司 Getz Bros & Co 担任的职位。她在那里曾是建材产品部门的部门经理，负责管理四个部门。

在三位股东退休后，Lee 于 2022 年全资控股 Millennium 3。

据 Lee 所说，创办 Millennium 3 是内外因共同作用的结果。当初在 Getz Bros & Co 聘用她的老板离职，加上与其他三位股东的持续商议，促使她毅然决定离开在跨国公司工作的安稳环境，自己创业。

Millennium 3 创始人兼董事经理 Flora Lee 表示，作为一名身处男性主导行业的女性，这帮助她脱颖而出，但要在建筑行业中表现出色，毅力和学习意愿的结合仍然是必需的。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

“当我刚踏入建筑行业时，在这样一个男性主导的行业里，我的吸引力大多数时候在于我是女性，”Lee 开玩笑说。“客户很容易记住你。所以当我去面试时，我的一些客户会说‘哦，做地板的 Flora’。”

但她认为，外貌只能带她走这么远，坚韧、乐于学习和毅力的结合才是必需的。

“我真的是从零开始学习一切。我打了很多陌生电话，在那个年代从黄页上给建筑师打电话。当顾问问到我无法回答的问题时，我总是说，‘好的，我稍后回复您。’然后我做好功课再回复他们，”Lee 说。

Millennium 3 的第一份合同价值仅 6800 新元，是为东亚银行的一个小型服务器机房提供服务。两年后，Millennium 3 在巴淡岛赢得了一个洁净室项目。然后在 2007 年，它获得了第一个大型洁净室项目——Siltronic Samsung 晶圆厂。

2008 年，Millennium 3 赢得了滨海湾金融中心 1 号和 2 号塔楼的架空地板合同，这标志着它进入了大型商业办公楼领域。

公司随后在 2020 年为一家位于新加坡的数据中心赢得了其首个大型结构天花板和封闭系统项目。

除了架空地板、结构天花板和封闭系统外，Millennium 3 还为商业室内安装设计师地毯，并正寻求将其架空地板业务扩展到非室内和非办公领域。

开启 2.0 时代

除了创建自有产品线和可能进入新业务领域外，Millennium 3 还将迎来 Lee 的儿子，他已决定于 2027 年加入公司。

虽然 Lee 表示她对任何并购持开放态度，特别是如果这有助于海外扩张，但她目前首先专注于“接班人计划”，而接班人很可能是她的儿子 Joey Lee。

33 岁的 Joey 是一名受过专业训练的厨师，过去一年在伦敦蓝带厨艺学院学习。过去两年他一直住在伦敦，陪伴被派往英国首都工作的妻子。

尽管他可能没有建筑行业的经验，但 Lee 相信她的儿子有勇气学习并可能接管业务，她引用了他早期涉足创业并取得成功的例子。

Joey 和 Vannessa 兄妹于 2016 年创立了 Poke Theory。预计从 2027 年起，Joey 将在经营 Poke Theory 的同时，帮助他的母亲 Flora 打理 Millennium 3 的业务。 照片：由 JOEY AND VANNESSA LEE 提供

“刚从陆军退役，他和我女儿就创办了 Poke Theory。那时他才 22 岁。我并不从事餐饮业，但他们两个，一个 22 岁，一个 24 岁，却成功地把生意发展起来了。所有东西都是他们从零开始，通过艰辛的努力学来的，”Lee 说。

Poke Theory 是一家快餐连锁店，在新加坡拥有 14 家分店，主营夏威夷风格的 poke 碗。

Lee 分享说，11 年前她第一次和儿子谈及企业传承问题时，Joey 说他会接管公司，然后把它卖掉去追求自己的激情。后来，当她的儿子在 2016 年创办 Poke Theory 时，他告诉她给他四年时间，如果他的生意失败了，他就会加入 Lee 在 Millennium 3 的公司。

然而，“十一年过去了”，Lee 说，这一次是她的儿子在去伦敦之前主动跟她提起了加入 Millennium 3 的事。

当被问及是否对儿子在没有相关经验的情况下加入公司有任何保留时，Lee 表示，她首先看重的是积极进取的态度，而且只要一个人愿意学习，几乎所有东西都可以教。她举例说，公司 80 名员工中有许多都是与企业一同成长的。

与企业一同成长的这种熟悉感也可以说是一种资产。Lee 说，她的许多员工都见证了她两个孩子的成长，整个公司就像一个大家庭。

Lee 也寄望于新鲜血液能够引入新的做事方式，特别是在业务流程中如何利用人工智能（AI）工具，以帮助更好地管理其不断增长的客户群和业务。

“AI 是我个人尚未涉足的领域，但我认为随着新一代的加入，他们将能更容易地将 AI 融入我们的业务中，”Lee 说。

她也消除了外界对于她儿子可能存在时间冲突的担忧，因为他仍然是 Poke Theory 的所有者。她说，过去两年里，Joey 一直在伦敦以一种更为放手的方式监督业务，而 Poke Theory 的运营依然良好。

对她而言，企业家精神是与生俱来的，她对自愿加入 Millennium 3 的 Joey 充满信心，相信他最终能够将其发展壮大。

“不是每个人都能经营企业。这是天生的。你可以学到一些，但我认为与生俱来的天性更重要，所以我绝对相信我的儿子，他在 22 岁时就开始涉足餐饮业，”Lee 说。