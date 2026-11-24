SECOND WINNER

第二代领导人 Clement Piak 正引领这家消防专家迈向更高的生产力和增长

Rico Engineering首席执行官Piak Tong Yeow (常用名Clement Piak) 认为，发展业务固然重要，但不能以牺牲公司赖以建立的标准和价值观为代价。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

大多数人很少会留意头顶的火灾警报器、天花板上的洒水器或保护关键设施的气体灭火系统。然而，这些常常被忽视的装置却是火灾发生时的第一道防线。

在新加坡，许多这类系统背后都有Rico Engineering Works的身影。这是一家消防解决方案供应商，负责在各类建筑中设计、安装和维护这些系统。

对于首席执行官Piak Tong Yeow (常用名Clement Piak) 来说，发展业务固然重要，但不能以牺牲公司赖以建立的标准和价值观为代价。

他告诉《商业时报》：“我们始终希望确保项目按时、按要求的质量标准完成，最重要的是，要以安全的方式进行。”

目前，Rico负责维护新加坡全岛774座建筑，其中包括370处商业地产、122座公共、度假村和机构建筑，以及121个住宅项目。其余的投资组合包括工业和仓储设施、专业设施和综合用途开发项目。

Piak表示，在过去五年中，公司收入和员工人数平均每年增长10%至15%。公司的目标是提高市场份额，成为新加坡和东南亚领先的消防解决方案供应商。

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公司的财务表现也反映了这一增长。其税前利润在2024年增长了17.3%，在2025年增长了17.6%。Rico预计2026年和2027年将进一步分别增长18%和18.6%。

该公司的项目组合横跨新加坡建筑与环境产业群的多个领域。已完成的项目包括邵氏大厦 (Shaw Towers)、Equinix设施和万礼飞禽公园 (Mandai Bird Paradise)。公司目前也正在为新加坡港务集团 (PSA)、新的科学中心和一个新的新电信 (Singtel) 通信中心承接重大项目。

Piak说：“这些项目扩大了我们在商业建筑领域的影响力，让我们能够为新加坡的经济发展前沿做出贡献。”

这位38岁的企业家正在引领家族企业迈入新篇章。在他的父亲、公司创始人Jeffrey Piak Boon Pin因癌症复发去世后，他于今年1月接管了公司。

Rico Engineering Works成立于1990年，并于1998年注册为公司。公司拥有200多名员工，是Rico Cap Holdings的一部分。

该集团还包括消防安全技术供应商Teledata Asia Fire Systems，以及Rico DFMA Technologies。后者专注于通过预制消防部件来提高生产力和发展先进制造业。

将消防工作转移至场外

Rico做出的最大变革之一是采用制造和装配设计 (Design for Manufacturing and Assembly, DfMA) 模式，该模式将更多的制造工作从建筑工地转移到受控的工厂环境中。

在一个面临熟练工人短缺和运营成本不断上升的行业中，这种方法使Rico能够在将部件运送到建筑工地进行安装之前进行预制，从而减少了需要在现场完成的工作量。

根据新加坡建设局 (建设局) (Building and Construction Authority, BCA) 的说法，制造和装配设计是建筑业转型蓝图 (Construction Industry Transformation Map) 的一个关键支柱。

它涉及在受控环境中设计建筑构件以进行场外制造，然后在现场进行组装。

通过Rico DFMA Technologies，公司在其工厂预制消防部件，如管道短管、洒水器组件和立管。这些部件在运输到项目现场之前可以在工厂内进行制造和检查。

Piak说：“制造和装配设计是我们做出的最大改变。我们需要的现场工人更少，安装速度快得多，而且材料浪费也大大减少了。”

除了提高生产力外，将更多工作转移到场外还减少了高空作业的施工活动量，有助于将工作场所的安全风险降至最低。

Rico还投资于建筑信息模型 (Building Information Modelling, BIM) 和3D建模工具，以便在项目周期的早期阶段与其他承包商和分包商协调设计。

Piak指出：“在屏幕上解决问题远比在现场解决问题更便宜、更快捷，因此这大大减少了我们的返工。”

公司还通过每周进度报告、现场审查和项目仪表板来监控项目进度、人力生产率和关键里程碑。

Piak说：“如果出现任何延误，我们能及早发现并采取行动。”

质量控制同样被融入到流程中。每个预制部件在交付前都会在工厂接受检查，安装后还会进行进一步的检查。

Piak分享道：“质量在两端都会检查，而不仅仅是在最后阶段。”

安全仍然是另一个优先事项。Rico每天召开工具箱会议并进行定期安全审核，同时遵守安全商业环境计划认证的流程。

他说：“我们的员工和他们的安全是第一位的。我们确保每个团队成员都拥有安全工作所需的适当培训、设备和支持。”

Rico Engineering首席执行官Clement Piak在其父亲（公司创始人）因癌症复发去世后，于今年1月接管了这家消防专家。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

夙愿得偿

Rico对生产力和运营改进的关注，使其在今年的“企业50强” (Enterprise 50) 奖项中获得认可。该奖项旨在表彰新加坡杰出企业所取得的商业成就及其对经济的贡献。

对Piak而言，这具有特殊的个人意义。

赢得“企业50强”奖项是他已故父亲的夙愿。Piak和他的妹妹、公司人力资源主管Ruby Piak曾向父亲承诺，他们会尽力实现这一目标。

Rico现已第三次荣获该奖项，上一次获奖是在2023年。

Piak说：“感觉我们实现了我已故父亲的目标，我们会将这个奖项献给他。”他形容这次获奖对他和他的团队来说是一个尤为感动的时刻。

但他补充说，这个奖项也反映了公司的发展和演变。

“与前几次相比，我们的组织架构和效率都有所成长，这些特质体现在我们强劲的财务表现中。”

尽管取得了增长，Rico仍面临着新加坡建筑业普遍存在的挑战。

Piak说：“我们面临熟练工人短缺的问题，并且难以吸引年轻的新加坡人加入这个行业。”

为解决这个问题，公司正在投资提升现有员工的技能，提供结构化的职业发展路径，并与本地大学和工艺教育学院 (Institute of Technical Education) 合作开展实习和毕业生招聘计划。

Rico还必须应对供应链中断、进口消防设备交货时间延长，以及不断变化的消防安全规范和建设局的要求。

在此背景下，Piak的五年路线图专注于在拓展新市场之前，先巩固公司的国内基础。

在东南亚，Rico正在考察马来西亚和印度尼西亚等市场的潜在收购机会。Piak认为，收购成熟的本地企业将使其能够更快地站稳脚跟，而无需从零开始摸索不熟悉的市场。

然而，他承认区域扩张需要额外资源，尤其是人力。即使有本地合作伙伴，公司也需要派遣自己的一些人员到海外监督运营，并确保其标准得到维持。

他说：“由于本地的建筑与环境产业群市场正变得日益繁忙，我们可能很难做到这一点。”