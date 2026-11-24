FOURTH/INTERNATIONALISATION AWARD WINNER

通过专注于专业的海洋物流和战略性收购，而非涡轮机制造业产业群，这家总部位于新加坡的公司已成为亚太地区最大的海上风电支持服务提供商。

Cyan Renewables首席执行官Lee Keng Lin带领公司在今年的“新加坡50家杰出企业奖”（E50 Awards）中荣获第四名，此外还荣获了国际化大奖。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

新加坡是一个正向绿色能源转型的岛国，您或许会期望在其周边海域看到风力涡轮机。然而，现实是空无一物。

如果真的有，您不可能错过它们。海上风力涡轮机比陆上型号大得多，是高耸的庞然大物，每个涡轮机都配有超过100米长的叶片，其总高度是陆上型号的三倍，相当于滨海湾金沙酒店的1.5倍。

也许海上风电在亚洲尚处于起步阶段，并将很快在本地兴起。但海事与离岸产业的资深领军人物、Cyan Renewables的首席执行官Lee Keng Lin并不这么认为。他指出，新加坡繁忙的水域根本没有空间容纳可安装多达300台风力涡轮机的海上风电场。

然而，在更广阔的世界舞台上，这一行业前景广阔。绿色环保运动正在加速发展，而风能可以成为主要的清洁能源来源。

目前，全球已有十分之一的电力消耗来自海上风电。预计到2050年，这一比例将跃升至四分之一。到本十年末，该行业的市场价值将达到约1260亿美元。主要增长市场包括美国、欧洲、韩国、越南和澳大利亚。

单台海上风力涡轮机的可再生能源发电容量可达16兆瓦，足以满足新加坡超过13000户家庭的年用电需求。

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毫无疑问，海上风电领域蕴藏着丰厚的商机。凭借在造船和石油钻井平台建设方面的长期经验，新加坡公司有能力从中分一杯羹。

然而，对于Lee所领导的这家新加坡公司而言，在海洋等恶劣环境中建造和安装巨型涡轮机的风险过高，成本也过于昂贵。因此，公司转而直接投身于该行业所涉及的庞大物流领域。

在创立Cyan Renewables之前，Lee花了十年时间追踪该行业。他认为，在海上风电领域，扮演后备服务商比成为主要参与者更为稳妥。

“你承担的风险没那么大。如果你提供支持（服务），你就是按日收费。”

他补充说，作为服务提供商，他的公司大有可为，因为海上风电所需的后勤支持规模庞大，而服务提供商却很稀缺。

Cyan Renewables负责勘测海床，帮助确定风力涡轮机的理想安装位置。公司还协助安装和维护涡轮机，确保其平稳运行。

这些服务包括提供船只供技术人员在安装期间居住，铺设电缆并确保其在水下保持稳定等。

攻克欧洲，赢取亚洲

Cyan Renewables于2022年新冠疫情刚过后正式注册成立。时机恰到好处。当时，海上风电正在欧洲大规模兴起，在亚洲也逐渐崭露头角。

行业前景光明加上服务提供商短缺，使得这家新创公司相对容易地获得了像Seraya Partners这样的私募股权公司的资金支持，并说服了行业内的主要参与者接纳它。

尽管如此，在创业初期，Lee为了让业务步入正轨付出了艰辛的努力。当时公司只有他和另一位同事，他频繁出差，奔波于欧洲和亚洲各地推销公司服务。

他回忆道：“在那些日子里，我们12天飞13个城市是常有的事。”

在Cyan Renewables于英国开设办事处，从而在欧洲市场占有一席之地后，业务才真正开始有了起色。

欧洲是海上风电的发源地，也是该行业主要决策者、开发商和制造商的大本营。

这让他们有机会了解Cyan Renewables，当这些欧洲主要参与者将业务扩展到亚洲时，这将非常有帮助。

Lee解释说：“这样一来，当我们竞标他们的项目时，他们就会对我们的名字有印象。”

2024年，Cyan Renewables赢得了第一份主要工作——一份为期15年的合同，为Siemens Gamesa在亚洲建立首个服务运营基地，以支持其在台湾的海上风力涡轮机。此后，其他项目也接踵而至。

成立四年后，Cyan Renewables已在亚太地区脱颖而出，成为海上风电领域最大的支持服务提供商。

该公司在今年的“新加坡50家杰出企业奖”中名列第四，并荣获国际化大奖。公司现有1800名员工，拥有一支规模可观的多用途和专业化船队，全部部署在欧洲和亚太地区的项目中。每年，这些业务带来的总收入接近4亿美元。

“我们现在处于非常有利的位置，”Lee指出。“在行业内，我们已经是一个知名品牌。”

回顾Cyan Renewables的发展历程，他说：“一旦我们确立了（商业）概念，拥有了船只和业绩记录，下一步就是扩大规模——而最快的方式就是通过收购。”

Cyan Renewables的目标是那些“拥有独特卖点、具备难以复制的护城河”的公司。

2024年初，公司收购了英国领先的海洋环境应急船运营商Sentinel Marine。此次收购使其迅速进入了全球第二大海上风电市场，并获得了海洋生物和生物多样性保护方面的新专业知识。

六个月后，Cyan Renewables斥资7.02亿美元收购了澳大利亚海上支援服务供应商MMA Offshore。

这是该地区海上风能服务领域最大的一笔私有化交易。

Lee表示，此次收购“巩固了我们在海上风电行业和能源转型中的领导地位”。它还拓宽了公司在该地区的海洋专业知识和市场。

超越海上风电

公司的客户不仅限于海上风电行业。凭借其多功能性，Cyan Renewables得以交叉部署其支持服务。正如其网站所列，服务领域还包括“转型能源支持”、“政府与国防”以及“海岸、港口与珊瑚礁”等。

在英国和澳大利亚，公司与政府合作开展海岸监视和海底项目。

公司还为澳大利亚的液化天然气行业提供支持。在其他地方，它还帮助清理已退役的海上能源项目所遗留的海洋环境。

Lee强调：“我们不把Cyan Renewables仅仅看作一家支持海上风电、或液化天然气行业、或政府的公司。我们将自己定位为一个海洋基础设施平台，能够在我们涉足的每个行业中深化客户关系并交叉部署我们的资产。当今世界上没有其他公司能做到这一点。”