10-YEAR WINNER

从 3D 打印模型和人工智能设计到城市“再野化”项目，这家拥有 38 年历史的园林景观公司在拥抱新科技的同时，坚守园艺科学的根本。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

自 30 多年前开创园林景观业务以来，茂盛全记建筑 (Mao Sheng Quanji Construction) 始终坚守其根本原则——不违背自然。

执行董事 Choo Jun Wei 表示，无论现在还是未来，这一理念都将继续指导公司的商业决策、客户谈判和创新活动。

“作为一家园艺企业，你必须专注于科学的基本原理。”

自 1988 年成立以来，茂盛全记建筑已发展成为新加坡最知名的园林景观公司之一。公司专注于为大型政府项目和私人地产项目提供景观设计、建造和维护服务。

今年，该公司在“50家杰出企业奖”（Enterprise 50, 简称 E50）上荣获了十年奖。茂盛全记建筑于 2015 年首次获奖。

Choo 表示，对公司而言，这个奖项既是激励其业务更上一层楼的动力，也让公司更加意识到自身的不足。

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植根于基本原则

在园林景观行业，像茂盛全记建筑这样的公司可能会在项目植物的种类和布局上与客户产生分歧。公司的职责是在客户需求与景观的可持续性之间取得平衡。

例如，Choo 指出，一些设计师和建筑师希望将喜阳植物放置在缺乏自然光照的酒店大堂。由于种植选择不当导致植物枯萎，最终可能会产生更换成本。

Choo 说：“每个利益相关者都有自己的目标和议程，所以我们的工作就是说服他们达成共识。”他补充说，对客户坦诚是确保与他们建立“长期合作关系”的方式。

“我们始终从根本上告诉客户，我们打交道的是生命，因此尊重生命至关重要。”

虽然需要优先考虑景观的可持续性，但茂盛全记建筑也致力于在设计中保留创意空间。

为此，公司鼓励客户进行小规模试点——无论是在茂盛全记建筑的苗圃异地进行，还是在实际地点现场进行——以测试景观的可行性。

Choo 说：“我们不想限制（客户的）创造力……所以这是一个不断学习的过程，但同时仍需坚守基本原则。”

保持韧性与适应性

Choo 表示，面对不断变化的商业环境和全球供应冲击，尽管没有“灵丹妙药”，但茂盛全记建筑将保持韧性，积极适应变化。

在 2026 年上半年中东战争最激烈时，全球燃料和化肥成本飙升。由于茂盛全记建筑签订的是锁定了客户价格的长期维护合同，公司不得不自行吸收上涨的成本，而无法转嫁给客户。

这场冲突也影响了公司的植物供应，这些植物主要从马来西亚以及其他东南亚国家进口。

Choo 表示，尽管面临重重困难，茂盛全记建筑希望依靠其景观经理和园艺专家的支持，渡过这些动荡。即便在价格冲击期间，公司仍在员工培训和留任方面投入了大量时间和资源。

Choo 表示，随着客户与公司签订合同的方式发生“重大转变”，行政灵活性也成为茂盛全记建筑关注的焦点。

以往，这家园林景观公司可以直接与客户签订合同。如今，越来越多的客户选择聘请第三方设施管理公司来制定大型综合合同，这类合同将园林绿化、虫害控制和电气服务等多项服务整合在一份协议之下。

Choo 表示，茂盛全记建筑将灵活应对这些变化，尽管这会增加公司需要处理的合规层面。

通过创新实现提升

为更好地满足客户需求，茂盛全记建筑已开始运用科技并调整其商业实践。

这包括改变公司展示园林景观项目的方式。茂盛全记建筑不再仅仅使用纸笔和手工纸板模型，而是采用三维（3D）打印技术为客户制作模型，以便他们更好地将景观视觉化。

Choo 表示：“有时我们确实会遇到看不懂图纸的人。拥有一个按比例制作的 3D 物体能让他们获得一种触感。”他补充说，公司从 2025 年开始采用这种做法。

公司还运用人工智能来设计景观，这有助于生成视觉模型并加快修改速度。

然而，Choo 指出，尽管技术提高了设计阶段的效率，但园林景观从根本上说仍是一项“动手”的工作，尤其是在施工和维护阶段，这些阶段占茂盛全记建筑运营的 90% 以上。

为了说明人工干预的重要性，他指出，茂盛全记建筑在其苗圃和项目中使用的传感器曾出现“多次错误读数”，需要人员现场监督。

大自然里的城市

继新加坡在“新加坡绿色发展蓝图 2030”下推出全新城市绿化愿景“大自然里的城市”后，茂盛全记建筑参与了一系列“再野化”项目。

Choo 表示，园林景观中的“再野化”摒弃了“精心修剪”的花园模式，允许植物在最少的人工干预下，在其自然环境中肆意生长。该公司目前参与了总统府、乌敏岛和莱佛士女子中学（RGS）的再野化项目。

然而，Choo 指出，“再野化”需要的不仅仅是“顺其自然”，还需要公众教育和与自然和谐共存的意愿。

茂盛全记建筑在莱佛士女子中学的园林景观项目正是希望实现这一目标。这个位于校园内的花园配备了传感器，使学生能够监测土壤健康状况。

Choo 补充说，与植物共存可以提高生活质量，这种理念不仅指导着茂盛全记建筑员工的培训，也是他鼓励客户接纳的观念。

他说：“（我们）投入资源培训员工的植物知识……（以）确保我们的员工能让植物感到‘快乐’。”

Choo 补充道：“我们有一句口号是：植物使人快乐。因此，我们告诉客户，他们必须在工作、生活和娱乐的场所周围多种植植物。这会让他们的环境变得更宜居。”