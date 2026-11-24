FIFTH WINNER

这家总部位于新加坡的制造商今年庆祝成立33周年，并荣获本年度“新加坡金字品牌奖”第五名。

Superworld董事长兼首席执行官Johnson Chen表示，公司业务得益于计算、网络和电源相关应用领域对磁性元件的需求。 照片来源：SUPERWORLD HOLDINGS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

随着人工智能应用的普及，对计算能力和数据中心的需求日益增长，为电子元件供应商创造了机遇。

总部位于新加坡的Superworld Electronics是一家制造电子设备所用磁性元件的公司。其营收从2023财年的2500万美元增至2025财年的3300万美元，复合年增长率为14.9%。

董事长兼首席执行官Johnson Chen告诉《商业时报》，公司业务“受益于计算、网络和电源相关应用对磁性元件的需求；近来，人工智能基础设施和数据中心已成为重要的机遇来源”。

公司于1993年成立，总部位于新加坡。今年是其成立33周年，并在“新加坡金字品牌奖”（E50）中名列第五。

Chen表示，公司的E50计划是在产品开发、国际市场扩张和提升制造能力的带动下，到2028财年实现约5020万美元的营收。

除了保持健康的利润率外，该公司还计划通过可靠的交付和严谨的投资来支持其增长。

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满足不断变化的需求

Superworld的产品包括功率电感、铁氧体磁珠、共模扼流圈、变压器和无线充电线圈。这些元件的应用范围广泛，涵盖工业设备、消费电子产品、汽车系统、医疗保健设备、网络和数据中心等领域。

尽管如此，随着计算需求的增长，该制造商正寻求满足市场对更专业化元件的需求。

Chen说：“我们的产品重点包括人工智能和数据中心电源应用、汽车电子、工业系统和无线电源。我们将继续投资于工程技术，以便能在客户的设计初期就作出贡献。”

这将涉及与客户更紧密地合作，并持续开发包括耦合设计在内的先进功率电感。公司还致力于实现这些产品的一致性和规模化生产。

公司还利用其在线圈设计和磁性材料方面的经验，与客户共同开发无线充电解决方案。

在内部，Superworld正专注于企业资源规划、生产数据收集和自动化等系统，以改善决策过程，并为未来应用人工智能提供支持。

拓展海外业务

除了产品开发，Superworld还寻求扩大其国际影响力。

公司客户遍布30多个国家，目前正在评估明年在印度建立销售和应用工程团队的机会。

这位负责人还认为，公司在日本有深化立足点的空间，并可通过本地代理来发展巴西业务。

与此同时，马来西亚仍然是其制造业扩张的重点。公司的E50计划包括提议在柔佛州新山建立第二期工厂，以提高产能并引入更多自动化生产线。

Chen说：“这补充了我们在中国大陆和台湾的现有能力，为客户提供了更多的生产选择。”

根据其提交E50奖项申请的数据，公司2025财年约95%的收入来自出口。

Chen说：“国际扩张一直很重要，因为电子产品客户的运营横跨全球设计和制造网络。区域性的业务布局也让我们能够接触到工程人才、制造能力和供应商，同时帮助我们应对不同的采购需求。”

该制造商于1990年代末首次迈向海外，通过在“设计导入”阶段为客户提供销售和支持，成功进入美国市场。

这包括在产品开发期间与客户合作，了解他们的技术要求，并帮助他们选择合适的磁性元件。

Chen表示，这一决定是出于“希望接触更广泛客户群，并更早参与客户产品设计”的机遇。这为公司的长期业务和进一步的全球增长奠定了基础。

管理增长的阵痛

然而，拓展海外业务也带来了其自身的挑战。

Chen表示，随着客户采购需求的变化，管理不同国家的供应和产能可能非常困难。

他补充道：“这段经历强化了地理多元化、业务连续性规划以及与客户密切沟通的重要性。”

在满足技术要求的同时保持成本竞争力是另一项挑战。

他说：“客户需要更小的元件、更好的电气性能和稳定的质量，并且他们期望开发和响应时间能变得更短。”

为应对这些需求，Superworld计划继续投资于其工程能力、自动化和管理系统，同时加强知识转移和培养下一代领导者。

在庆祝荣获本年度E50奖项的同时，Superworld也将继续把能源效率和负责任的运营作为其产品开发和工厂管理方法的一部分。

Chen说：“获得‘新加坡金字品牌奖’是对我们团队工作的一种鼓舞人心的认可。下一步是将这份认可转化为为我们的客户和员工创造持久进步的动力。”