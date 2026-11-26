利用人工智能拓展金融机遇
领创集团 (Advance Intelligence Group) 联合创始人 Jefferson Chen 正在利用科技弥补传统金融服务的不足
- 领创集团 (Advance Intelligence Group) 联合创始人 Jefferson Chen。 照片：领创集团 (ADVANCE INTELLIGENCE GROUP)
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
2015年，领创集团 (Advance Intelligence Group) 联合创始人 Jefferson Chen 在一家全球对冲基金工作，拥有许多人眼中令人羡慕的职业生涯。然而，他内心一直怀揣着一个长久以来的愿望——创立一番自己的事业，为社会带来持久的积极影响。那年夏天，在参加了一次斯坦福大学的校友聚会后，Chen 辞去了工作，着手将梦想变为现实。
荣获2026年度安永企业家奖——金融科技（数字金融解决方案）的 Chen，在人工智能和金融服务的交汇点上发现了一个机遇。
他表示：“东南亚有数百万人无法获得信贷，这并非因为他们不具备信用资质，而是因为评估他们的基础设施根本不存在。我的职业生涯都在理解金融服务领域的信用风险。我希望利用这些知识，将机会带给那些曾被忽视的群体。”
2016年，Chen 与联合创始人 Shou Dong、Chun Dong Chau 和 Tongtong Li 共同创立了 Advance.AI，为一家印尼大型银行开发替代性信用评分解决方案。他们的技术让金融机构能够在管理欺诈风险的同时，验证客户身份并评估其信用状况。该公司的客户对此印象深刻，甚至鼓励 Chen 及其团队研究消费信贷以及如何服务于未充分享受银行服务的群体。他回忆道：“他们看到了我们技术的潜力，有些客户甚至主动提出提供资金帮助我们起步。那一刻我明白了，我们构建的不仅仅是一个产品，而是一个他人希望在其之上继续发展的基础架构。”
随后，Chen 和他的合作伙伴在印尼成立了数字借贷平台 Kredit Pintar，并于2019年推出了 Atome，其消费金融产品如今涵盖灵活支付、卡、贷款、保险和储蓄。他们后来于2020年组建了企业母公司——领创集团。
创业之路并非一帆风顺。在早期，Chen 做出了一个艰难的决定，放弃 Advance.AI 基于项目的业务模式，从零开始重建其产品套件，使其更具可扩展性。2019冠状病毒大流行以及2022/2023年的融资寒冬，进一步考验了公司的财务纪律和韧性。
截至2026年6月，Atome Financial 的年化净收入已超过8亿美元，同比增长55%。集团促成的年化交易额超过60亿美元，同比增长64%。
如今，该地区有超过2500万人使用其产品。仅在菲律宾，公司就已发行了近400万张 Atome PayLater Anywhere 卡。
Chen 表示：“在全球范围内，得益于 Advance.AI 的身份和信用基础架构，数亿人得以开设银行账户、获得贷款或取得营运资金来发展业务。这些数字代表着一个个真实的人，他们的日常生活因此发生了实质性的改变。”
一项尚待监管部门批准的拟议交易若得以完成，Grab 将收购 Atome Financial 的多数股权，这有望显著扩大其业务范围。与此同时，Advance.AI 正在寻求全球增长，其身份验证技术已支持超过200个市场的15000多种身份文件模板。
Chen 对他所说的“智能普惠”尤为兴奋。他表示：“人工智能将对经济和各行各业产生截然不同的影响，因此我们希望确保普通大众能从这种智能形式中受益。世界上许多人仍然无法根据特定任务的需求，接触到最好的 LLM（大型语言模型）或人工智能。从长远来看，我的梦想是实现人类智能与机器智能之间的无缝协作，让每项任务都交由最适合的一方来完成。”
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