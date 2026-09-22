化风险为竞争优势，驱动增长

BEST RISK MANAGEMENT

今年的新加坡企业大奖“最佳风险管理”获奖者分享了他们的见解：成熟地应对不确定性，能让领导者思路清晰、信心十足地把握机遇。

[新加坡] 风险管理通常被刻板地视为一种防御性职能，但要实现卓越，就必须使其成为战略的推动者。我们采访了今年的“最佳风险管理”获奖者，了解他们如何将风险文化如此深入地根植于企业，从而使其领导层能够在这个持续变革的时代，采取更大胆、经过审慎计算的风险决策。

市值10亿新元以上组

Shirish Apte，吉宝 (Keppel) 董事会风险委员会主席。 照片：吉宝

Shirish Apte，吉宝董事会风险委员会主席（金奖） “我们认为，健全的风险管理是良好商业判断中不可或缺的一部分。这始于自上而下建立的强大风险文化和基调。我们的企业风险管理框架从财务和非财务等多个维度审视风险，涵盖了业务的方方面面。这些构成了吉宝董事会风险偏好的基础，并通过关键风险指标（Key Risk Indicators, 简称KRIs）在整个组织中层层传达。董事会的风险偏好和关键风险指标为明智决策提供了必要的约束和预警。展望未来同样重要。通过针对特定事件的压力测试和跨职能的专题审查，我们努力及早识别新兴风险，并在必要时采取适当的缓解措施。良好的风险管理使董事会和管理层有信心做出审慎判断，有纪律地寻求机遇，并守护我们创造的长期价值。”

Carina Lee，华侨银行 (OCBC) 集团首席风险官。 照片：华侨银行

Carina Lee，华侨银行集团首席风险官（金奖）

“在华侨银行，风险管理贯穿于客户生命周期的始终和整个组织。它不仅关乎识别和缓解风险，更在于以严谨和远见评估增长机会。这意味着要预测新出现的脆弱性，以透明的方式提出担忧，并加强韧性，以实现高质量和可持续的增长。我们通过预警风险论坛、前瞻性压力测试和情景分析等流程来巩固强大的风险文化。这些有助于我们识别新出现的脆弱性，加强组织准备，并为决策者提供更清晰的潜在结果和行动计划。因此，我们能更好地应对不确定性并适应不断变化的条件。我们还投资于全企业范围的举措，例如我们的网络安全智能计划，并建立了治理框架，以支持负责任地采用人工智能和新兴技术。这些努力将风险所有权融入到整个组织的日常决策和行动中。最终，强大的风险文化是可持续成功的基础。它为我们支持客户和业务、创造长期价值以及实现强劲、优质和可持续的增长提供了信心、韧性和纪律。”

Lim Chung Chun，奕丰集团 (iFast Corporation) 主席兼总裁。 照片：奕丰集团

Lim Chung Chun，奕丰集团主席兼总裁（铜奖）

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“风险管理真正的敌人不是不确定性，而是自满。太多组织将消极被动误认为审慎，躲在流程背后，而不是通过流程来领导。我们建立了一种不同的文化：一种勇气和好奇心与管控并存的文化。我们的团队不会问‘我们如何规避风险？’他们问的是‘我们如何以开放的心态、更快地承担正确的风险？’这才是将治理转化为创新的方式。中国有句俗语，常与邓小平联系在一起，叫做‘摸着石头过河’——每一步都要试探，但绝不站在岸边停滞不前。这就是我们的风险哲学：既有足够的纪律性看清脚下的石头，又有足够的胆识继续前行。”

市值3亿至10亿新元组

Lee Sze Leong，新融 (Sing Investments & Finance) 董事经理兼总裁。 照片：新融

Lee Sze Leong，新融董事经理兼总裁（金奖）

“强大的风险管理由高层确立，并深植于新融的整个组织。这种共同的文化确保了风险绝非由单一部门独揽，而是成为整个新融的通用语言。我们将风险管理视为自信决策的推动者。风险的讨论被前置，它不是最后的检查关卡，而是评估机会、挑战假设和制定决策过程的一部分。最终，良好的风险管理能够建立起前进的信心，在雄心与稳健判断之间取得平衡，从而推动可持续增长，并捍卫客户和利益相关者对我们的信任。”

Andrew Lim，大华保险 (United Overseas Insurance) 总裁。 照片：大华保险

Andrew Lim，大华保险总裁（银奖）

“风险管理不是说‘不’或避免不确定性；它是建立信心，对正确的机会说‘是’。在我们公司，风险文化始于领导团队。 我们投资于风险文化和风险管理意识的培养，以便每位员工都了解我们的战略和目标、我们面临的风险，以及他们在管理这些风险中扮演的角色。 风险所有权归属于每一位领导者，而不仅仅是风险管理部门，这确保了决策是在我们的风险偏好范围内做出的，并与长期价值创造保持一致。 在一个持续变革、技术变革、地缘政治发展和新兴风险不断塑造风险格局的时代，清晰的风险偏好有助于我们充满信心地承担经过计算的风险。在当今世界，停滞不前可能与前进一样充满风险。强大的风险文化赋予我们的员工驾驭不确定性的纪律和继续前进的信心。”

Samer Kabbani，AEM控股 (AEM Holdings) 总裁。 照片：AEM控股

Samer Kabbani，AEM控股总裁（铜奖）

“我们不认同风险管理与果敢领导力之间存在矛盾的观点。 我们所处的行业竞争激烈、瞬息万变，犹豫不决与鲁莽行事一样会受到严厉的惩罚。 因此，我们将风险文化建设成一种积极、前瞻的能力，而非事后回顾的合规工作。 我们的团队及早识别、量化和评估风险，将其视为战略的输入，而不是暂停的理由。 这使得我们的领导层能够满怀信心地在全公司范围内进行雄心勃勃的投资，因为我们精确地了解自己所面临的风险，并已建立起承受风险的韧性。”

市值3亿新元以下组

Inderbethal Singh Thakral，德加拉公司 (Thakral Corporation) 执行董事兼首席执行官。 照片：德加拉公司

Inderbethal Singh Thakral，德加拉公司执行董事兼首席执行官（金奖）

“企业家精神一直是我们基因的一部分。无论是建立分销合伙业务、管理供应链、代理领先品牌，还是投资于长期增长平台，风险管理都必须融入机会的塑造过程，而不是被当作最后的检查关卡。我们鼓励领导者具有企业家精神，但绝不能投机；行动要迅速，但要清楚地了解客户需求、库存风险、合作伙伴的可靠性、资本配置和下行风险保护。在做出任何重大决策之前，我们会考虑，如果事情出错，我们是否能在财务、运营和个人层面承受其负面影响，并且仍然能因为风险已被了解并有意识地接受而安然入睡。对我们来说，风险文化不是说不。它给予我们的员工信心和框架，来做出经过计算的决策，并对正确的机会说‘是’。风险纪律是赋予企业家精神行动许可的基石。”

Kyle Borch，微机械（控股）有限公司 (Micro-Mechanics (Holdings)) 总裁。 照片：微机械

Kyle Borch，微机械（控股）有限公司总裁（银奖）

“在商业中，成功的公司努力将干扰降到最低，同时寻求创新来颠覆现状。良好的风险管理实际上是良好治理的副产品，是一种能够预见未来的能力，以及长期坚持做正确事情的纪律。自微机械成立初期，我们就不断努力建立和加强我们的流程——从日常运营到长期规划图——并使我们的员工能够学习、成长，并持续提高他们日常决策和行动的有效性。在当今这个变化加速、波动加剧和全球竞争的时代，这一点对于成功从未如此重要。”

Zach Lee，皇都酒店 (Hotel Royal) 总裁。 照片：皇都酒店

Zach Lee，皇都酒店总裁（铜奖）

“在皇都酒店，风险管理不是说‘不’，也不是减少冒险。它是关于承担正确的风险，并有信心我们仍然可以高枕无忧。我们所处的世界，地缘政治和经济冲击变得越来越难以预测。在这种环境下，职场文化是我们最重要的风险管理工具之一。通过授权各级员工指出薄弱环节并提出切实可行的改进建议，我们加强了生产力、问责制和早期响应能力。当人们有明确的责任感、开放的沟通，并有信心及早提出问题时，组织就会变得更加敏捷，更能应对意外情况。在过去一年里，我们通过领导层更新、更清晰的报告线、更强的治理监督和更好的企业资源规划（ERP）系统带来的可见性，将风险意识深植于心。对我们而言，强大的风险管理让皇都酒店能够充满信心和诚信地成长。”