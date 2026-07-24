杨荣文：亚细安的成功更多取决于中立策略，而非经济一体化水平

他也强调，和平与中立始终是亚细安一贯的目标和战略选择

新加坡前外交部长杨荣文表示，当他还在内阁任职时，亚细安一直是他政治和经济利益的“第一圈层”。 照片：OCBC

【新加坡】新加坡前外交部长杨荣文表示，亚细安 (Asean) 作为一个区域的成功，更多地取决于其保持中立的能力，而非其经济一体化程度。

他于周四（7月23日）在华侨银行 (OCBC) 环球市场经济论坛的一场小组讨论中指出，在一个大国冲突频发的世界里，这一点至关重要。该论坛由华侨银行首席经济师Selena Ling主持。

杨荣文说：“美国和中国等主要超级大国更希望亚细安不要给他们也带来麻烦，而是在贸易和合伙业务上为他们开辟新战线。”

他表示，当他在内阁担任贸工部长和外交部长时，亚细安一直处于他政治和经济利益的“第一圈层”。

杨荣文在2011年大选后退出政坛。

他分享道，区域内出现不稳定因素是常有的事，并列举了缅甸的国内冲突以及泰国和柬埔寨之间的边境冲突等显著例子。

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然而，杨荣文也强调，和平与中立始终是亚细安一贯的目标和战略选择。

他警告说：“关键在于亚细安内部绝不能分裂——因为如果我们分裂并开始站队，那么大国将被迫介入以维护自身利益。”

杨荣文说，只要亚细安保持完整，将于2027年接任亚细安轮值主席国的新加坡也将有一个可以依靠的“缓冲带”。

他说：“没有亚细安，像新加坡这样的国家在与主要超级大国打交道时，可能会被迫站队，这将使我们陷入困境——有时甚至是绝境。”

“有了亚细安，我们的生存机会要好得多。”

在多极世界中的一个关键‘极’？

在被问及该地区成为多极世界中心一“极”的潜力时，杨荣文认为，亚细安可以有更“谦逊”的看法和目标。

他说：“成为一个强权没有任何好处。我们可以继续让自己对大国有用……（在他们周围）建立一个（坚实的）引力场——但不要太过。”

特别是在中国，它更不希望东南亚成为“自己的软肋”——或变得内向、脆弱或软弱。这是因为中国重视其在该地区贸易、外交和人员流动等领域的影响力。

杨荣文说，只要该地区能设法与美国、中国以及日本等其他区域大国保持平衡，就能安然无恙。

他补充说，对亚细安所有国家来说，实现这一地位绝非易事，各国领导人和部长们必须“努力”解决问题，才能达到这种平衡。

越南在亚细安集团中的角色

在周四的对话中，越南在亚细安集团中的角色成为一个话题。杨荣文称越南是一个“痴迷于创新”的国家。

他指出，越南是当今东南亚技术最先进的国家，因为他们能够“非常迅速地跟上”该领域的最新发展。

他说：“他们是充满激情的人——他们工作很努力。如果他们保持良好的政治管理，并防止社会（挑战）拖累他们——他们将成为人工智能的主宰。”

这可能使这个亚细安国家在未来10到20年主导人工智能竞赛，并使其成为该领域新的全球领导者。

截至2026年6月，越南最新的外国直接投资战略已将半导体、人工智能和生物技术列为优先领域，因为当地公司在这些领域吸引了更大、更复杂的项目。

但杨荣文也表示，越南永远不会成为区域霸主——这对新加坡等其他亚细安国家是件好事——原因很简单，因为中国是他们的直接邻国。

这位新加坡前部长说：“越南需要亚细安，才能与中国建立正常关系。”

他补充说，越南将与亚细安其他成员国合作，保持该集团的完整和不受损害。