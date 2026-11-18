尽管摩根大通建议出售，但这家菲律宾企业集团对其医疗保健业务充满信心。

Ayala社会基础设施首席官 Paolo Borromeo 表示，该集团的医疗保健和教育业务有益于整个集团的发展。 图片来源：AC HEALTH

【马尼拉】菲律宾多元化企业集团阿亚拉集团 (Ayala Corp) 预计在未来15年内，不会剥离其医疗保健或教育业务。

该集团社会基础设施首席官 Paolo Borromeo 在马尼拉的阿亚拉办公室接受《商业时报》采访时表示，这两项业务能够“提升”阿亚拉的其他业务板块以及整个菲律宾经济。

这位48岁的高管补充说，该集团仍然“坚定地致力于”投资医疗保健和教育领域。

在与 Borromeo 进行此次对话之前，《菲律宾星报》曾在11月初报道，援引了摩根大通 (JPMorgan Chase) 的一项建议。该建议指出，阿亚拉集团应出售旗下规模较小的业务，并可能将其房地产开发业务——阿亚拉置地 (Ayala Land) 进行私有化。

该银行表示，退出诸如 Integrated Micro-Electronics Inc (IMI)（阿亚拉的电子制造部门）以及其医疗保健和物流业务，将使管理层能够将资本投向回报率更高的业务。

阿亚拉的业务遍布多个领域，涵盖房地产开发、不动产、银行业、电信、汽车分销和电力等。

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Borromeo 表示，医疗保健是一项长期投资。他指出，在医疗保健基础设施方面，菲律宾仍远落后于发达经济体。

他表示：“我认为，作为外部观察者，很难真正理解社会基础设施所面临的挑战，即我们究竟落后多少，以及公共和私营部门需要投入多少工作和资本。”

他补充说，阿亚拉的投资回报周期很长，并指出 GCash 最初只是阿亚拉电信业务 Globe 的一个“微小部分”，后来才发展成为菲律宾最大的电子钱包。

Borromeo 也承认，在阿亚拉超过190年的历史中，曾剥离过其他业务，例如在2024年退出了马尼拉水务公司 (Manila Water)。但他补充说，他预计至少在未来15年内不会退出医疗保健业务。

摩根大通在其报告中指出，在总裁兼首席执行官 Cezar Consing 的领导下，阿亚拉集团收紧了资本配置。Cezar Consing 是首位担任阿亚拉集团总裁兼首席执行官的非阿亚拉家族成员。

然而，Borromeo 坚称，医疗保健仍然是该集团战略的重要组成部分，尽管该部门目前盈利规模尚小，但其本身具有“相当可观的价值”。

他未对 IMI 或 AC Logistics 发表评论。

在2026年前九个月，AC Health 的收入同比增长29%，达到118亿菲律宾比索（约合1.85亿美元）。其核心净亏损从去年同期的7500万比索收窄至5400万比索。

Borromeo 于今年四月出任阿亚拉社会基础设施首席官，此前他一直负责 AC Health 业务。在他的新职位上，他将负责优化阿亚拉社会基础设施业务（特别是医疗保健和教育领域）的影响力。

他反问道：“如果我们不投资于（年轻菲律宾人）的成长、教育、技能提升和整体健康，那么菲律宾的人口红利又有什么意义呢？”

Borromeo 认为，阿亚拉的医疗保健和教育业务为集团创造了声誉上的“光环效应”。他补充说，在阿亚拉的地产开发项目中配备医疗保健设施，可以提升社区的生活品质，而教育则有望带来更高的收入。

他表示：“收入和生计水平的提高可以转化为更强的消费能力。”他同时指出，这种能力的提升对国家和集团本身都有益处。

他补充说：“外部研究公司可以有他们自己的看法，但我们有自己的立场。我们坚定地致力于投资国家的社会基础设施，因为这有助于提升我们的其他业务，并对整个国家作出贡献。”