印多福农业资源：正在追踪热点，未收到有关烟霾的法律通知

该公司的防御性立场与其他同样受到审查的新加坡上市棕榈油企业的反驳如出一辙。

【新加坡】印多福农业资源 (Indofood Agri Resources) 表示，公司正“持续监控和识别”其种植园内的热点，以防止可能导致区域性跨境烟霾的火灾发生。

该公司在周日（10月18日）提交的一份监管申报文件中，就新加坡交易所 (SGX) 的询问做出回应，确认其未收到任何来自政府机构或媒体有关烟霾的“指控、质询或通知”。

此前，新加坡的国家环境局 (环境局) 援引《跨境烟霾污染法》，对另外七家印度尼西亚林业和农业公司采取行动，要求它们提交预防行动计划。

新加坡交易所 已于周五警告，若有公司未能履行其上市规则下的信息披露义务，交易所将采取“适当的监管行动”。

尽管印多福农业资源表示，其上市子公司 Salim Ivomas Pratama (SIMP) 的特许经营区内曾随机出现小规模热点，但该公司否认其为烟霾的源头。

管理层表示，通过积极的地面监控，专业团队能够立即扑灭这些燃点，从而防止了实际火灾的发生，并确保其运营活动不会造成区域性污染。

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该公司将火势得到控制归功于其“零燃烧”清地政策和每日追踪。为监控其种植园，印多福农业资源表示，公司会将美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 和美国国家航空航天局 (NASA) 的卫星数据与其官方特许经营区地图进行交叉比对。

该集团还表示，已在2025年更新了其内部移动应用程序，增加了火灾事件报告功能，以加快地面响应时间。集团补充说，其遵守了印度尼西亚于2025年3月收紧的法规，该法规要求企业必须设立专属消防队并制定正式的消防管理计划。

印多福农业资源表示，得益于这些控制措施，烟霾危机并未对集团造成任何重大的运营、财务或声誉影响。其面临的唯一监管质询来自印度尼西亚证券交易所，该质询于周四直接发给 SIMP，公司已对此做出回应。

印多福农业资源的防御性立场，与因持续影响该区域的跨境烟霾问题而受到审查的其他主要新加坡上市棕榈油企业的反驳如出一辙。

例如，第一资源 (First Resources) 和 Bumitama Agri 等公司——两者最近都在一份 Greenpeace 关于与烟霾相关的特许经营区的报告中被点名——均表示，其边界内的热点主要是由外部火灾蔓延至其管理区域所致。

第一资源还表示，厄尔尼诺现象导致的严重干旱加剧了区域性的火灾风险，并补充说，卫星图像上仅仅出现热点并不能证明是某家公司引发或纵容了火灾。

周五，印多福农业资源的股价上涨1.6%，收盘报0.325新元，上涨0.005新元。